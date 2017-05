Life in Color regresa este fin de semana con más fuerza

Cuarta edición del festival de música electrónica se celebrará este sábado

E at. Sleep . Rave . Repeat . Al menos una docena de camisas con estas palabras aparecen en cualquier festival de música electrónica. Las instrucciones son claras: hay que tener tiempo para comer, dormir, bailar y, sobre todo, tener emoción suficiente para repetir cada vez que sea necesario.

Este sábado 20 de mayo, Life in Color canalizará esas emociones por ocho intensas horas en El Tajo del Parque Diversiones. Este festival, que viaja por distintos países del mundo, hará su cuarta parada en el país y traerá –como todos los años– una mezcla entre talento tico y extranjero.

Nicky Romero, de Holanda, y Robin Schulz, de Alemania, son los nombres que encabezan el cartel de Life in Color.

Sin embargo, esta fiesta se tratará de algo aún más grande: unir a los fanáticos del EDM (música electrónica producida y hecha por productores que buscan un espacio en la radio pop) en un solo lugar donde puedan bailar, disfrutar y claro, ser chorreados con las mangueras de pintura más famosas (e infames) en el mundo.

El espectáculo iniciarán este sábado desde las 4 p. m. Aún hay entradas a la venta en el sitio www.publitickets.com y puntos Servimás alrededor del país.

Gran ‘show’. Life in Color cumple diez años de existir como franquicia. El festival está organizado para que en cada ciudad reciba un megaescenario que viaja por todo el mundo, es una experiencia de primera categoría, pero mucho más accesible que un festival de EDM.

La cultura del EDM está obsesionada con las maratónica de música y los espectáculos grandes (sea con pintura, polvos o luces) y Life in Color le da a todos los fanáticos algo valioso por su dinero.

“Es una franquicia con estándares muy altos. Es una fiesta con Dj, pero lo más importante es todo el espectáculo y que cada detalle esté bien cuidado”, explicó el Dj nacional Jürguen Dörsam, quien además de ser parte del cartel, se integró al equipo de producción.

Según Adrián Gutiérrez, gerente de Jogo, este año el escenario medirá 44 metros de ancho, ocho más que el año anterior. También habrá más luces y más pantallas LED y las facilidades típcas de las actividades de Jogo (comida, baños móviles y otras atracciones sorpresa).

Esta empresa productora se ha encargado también del festival Picnic y otras fiestas temáticas, pero Life in Color es su actividad más grande. Este año , al igual que el anterior, esperan unas 12.000 personas.

Talento. El espectáculo de pintura es importante, pero los nombres en el cartel es lo que terminan de convencer al público de asistir. En esta ocasión Nicky Romero y Robin Schulz encabezan el cartel y ambos se enfrentarán por primera vez al público costarricense.

Nicky Romero tiene 28 años y es el Dj número 29 en el mundo actualmente, según la revista DJ Mag . En el 2014, el mismo medio lo insertó en el Top 10, ubicándolo en el octavo puesto.

Temas suyos como Let Me Feel, Take Me y Lighthouse cuentan sus reproducciones por millones en YouTube y muestran el gusto que tienen el holandés por los ritmos vibrantes y el EDM.

Nicky Romero ha estado en algunos de los festivales de EDM más prestigiosos en el mundo, como Tomorrowland (en Bélgica y Brasil) y Ultra Music Festival, en Miami, Florida.

Por esos escenarios también ha estado el alemán Robin Schulz, de 30 años, a quien se le conoce por temas com Sugar , Headlights y Sun Goes Down. Schulz es el Dj número 69 en el mundo y se encargará de calentar el escenario antes del gran cierre, a manos de Nicky Romero.

Ambos Dj tienen una década de experiencia en escenarios y su propio sello dedicado a la música house y EDM; el cierre del Life in Color no podría estar en mejores manos.

En el festival también se presentará el Dj guatemalteco Ale Q (Alejandro Cuellar), caracterizado por Jurguen Dorsam como “el Dj más grande Centroamérica”.

Ale Q ha ganado experiencia como Dj en el Empire Music Festival de Guatemala y la edición brasileña de Tomorrowland, por lo que se puede esperar una presentación sólida de su parte.

Vitrina nacional. El talento tico no se queda atrás en exposición. El tico Johnny Rodríguez, mejor conocido como Disto, hizo en este año una gira por la India, se presentó en el Electric Daisy Carnival, de México, y ha hecho presentaciones en Las Vegas y Los Ángeles.

Disto se especializa en música trap y también mezcla EDM, por lo que el público puede contar con un set aderezado por remixes suyos y otros prestados.

“Life in Color no es el típico concierto en el que llegás y sos telonero, la organización no te trata diferente, como a cualquiera de los grandes”, explicó Jürguen Dörsam.

”Sabemos que como estamos al inicio, tenemos que llevar la fiesta un poco mas suave; la idea es que la intensidad vaya subiendo poco a poco”, agregó Dörsam.

El público nacional, de hecho, pidió que Disto no fuera quien abriera el festival –por su trayetoria y energía– y la petición fue cumplida por la organización.

En su opinión, festivales como Life in Color abren una vitrina a los Dj ticos, ya que la producción viaja por todo el mundo con técnicos y productores de conciertos de Estados Unidos, Alemania y Países Bajos.

La mesa está lista para que los fanáticos del EDM canten, bailen y se vayan a dormir con una sonrisa en el rostro. La pintura no detendrá a nadie... ¡Al contrario!, será el combustible para regresar.











