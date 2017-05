L.A. Vation, la banda tributo a U2, tocará en Costa Rica

Espectáculo será el 10 de junio

La banda L.A. Vation, que rinde tributo a U2, se presentará en Costa Rica el próximo 10 de junio en el Hard Rock Café, en Belén.

La agrupación es una de las más reconocidas gracias a su impecable trabajo de ejecución musical, y además, por el parecido que guardan sus integrantes con los miembros del grupo europeo.

De acuerdo con Massimo Hernández, de la productora H2O Contenido, esta es una gran oportunidad para escuchar los mejores éxitos de U2 a cargo de una agrupación que se esmera al máximo por la calidad de la interpretación. "A propósito del reencuentro de U2 y la gira que están realizando en este momento, el Hard Rock quería hacer algo relacionado. Yo tuve la oportunidad de ver a L.A. Vation hace cuatro años en Los Ángeles y me pareció impresionante, es un grupo que hacen el espectáculo como debe de ser. Uno como músico nota cuando algo es bueno o no y ellos son impecables en su ejecución, interpretan exactamente igual a como lo haría U2", comentó Hernández, quien es también el baterista de la agrupación nacional Gandhi.

LEA MÁS: La banda U2 presentó nueva canción

L.A. Vation se formó en Los Ángeles y su nombre se debe al sencillo titulado Elevation, del disco All That You Can't Leave Behind, que U2 publicó en el año 2000. "Imagine un espectáculo de tributo tan realista que abrumará sus sentidos de la vista y el oído. L.A Vation es esa banda y U2 su inspiración", se lee en la biografía del grupo en su página web oficial.

La descripción también confirma que sobre tarima la banda ha elaborado un espectáculo sumamente preciso y para lograrlo incluso ha incorporado elementos, equipo e instrumento que ha usado U2 en giras de años pasados. "Ahora que U2 se presente en Los Ángeles, L.A Vation van a tocar en la fiesta privada del club de fans", informó Hernández.

El grupo está conformado por Jason Thiesen, quien interpreta a Bono; el guitarrista Bart Davis, como The Edge; Jorgen Ingmar, en la batería como Larry Mullen Jr, y Howard Ulyate en el bajo como Adam Clayton. Ellos han presentado su espectáculo en diferentes escenarios del mundo como Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia, Kosovo, Afganistán, Kuwait, Egipto, República Dominicana, Estados Unidos, México, Jamaica y Colombia.

Para su primera vez en Costa Rica, la producción se aseguró de que la lista de canciones sean las que más han sonado en nuestro país. El propio Massimo se encargó de elegir el repertorio en conjunto con el grupo. También habrá rifas de discos, equipos de audio de la marca Bose y botellas de licor.

