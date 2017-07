Kylie y Kendall Jenner retiran línea de camisetas tras protesta de artistas

El vehemente reclamo y amenazas de acción legal en su contra al parecer surgieron efecto en las hermanas Jenner, quienes retiraron de su sitio una línea de camisetas en las que sobreponían sus rostros encima de los logos y fotos de artistas como The Doors, Tupac Shakur, Ozzy Osbourne y Notorius B.I.G., entre otros.

El representante de The Doors, Jeff Jampol, le envió una carta a las menores del clan Kardashian en la que les solicitó desistir de la comercialización de esta línea.

Según el sitio de la revista Rolling Stone, la carta afirma que el diseño de las camisetas se hizo sin la autorización de parte de los representantes de la mítica banda y lo calificó como "un escupitajo en la cara y encima del arte, mensaje, alma y legado".

Este reclamo no estuvo solo, ya que Voletta Wallace, madre del fallecido Notorious B.I.G., criticó a las Jenners con un posteo en Instagram y aseguró que nunca se le contactó para hacer un uso de la imagen de su hijo.

"El irrespeto de estas chicas al no contactarme a mí ni a nadie relacionado con la propiedad (de mi hijo) me desconcierta. No tengo idea de porque sienten que pueden explotar las muertes de 2Pac y mi hijo Christopher para vender una camiseta. Es irrespetuoso, asqueroso y una explotación", afirmó Wallace en Instagram.

Asimismo, un abogado a cargo de los bienes del rapero las amenazó con tomar acciones legales si continuaban con la venta de las camisetas en su sitio web. Cada camiseta se vendía por un precio de $125.

Sharon Osbourne, esposa de Ozzy, tampoco se quedó callada. En Twitter escribió: "Chicas, ustedes no se han ganado el derecho de poner sus caras al lado de íconos de la moda. Quédense con lo que conocen... brillo labial".