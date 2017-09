Kilo Watt, una nueva propuesta de 'rock' clásico con matices actuales

Cuatro jóvenes costarricenses han estado trabajando de manera constante durante más de cinco años para presentar su propuesta de rock clásico con matices actuales. Se trata de la banda Kilo Watt, que acaba de estrenar (con video) el sencillo Limousine.

Mario Tanzi (voz y guitarra), Esteban Soler (guitarra), Ignacio Tristán (batería) y Sebastián Uribe (bajo y coros), son los integrantes de la agrupación y el 7 de octubre presentarán de manera oficial su primer disco: You Could be my Friend.

Influenciados por grandes bandas como The Who, Led Zeppelin, The Beatles y los nacionales de Silla Eléctrica, los músicos muestran en sus canciones un sonido clásico, pero a la vez cargado de melodías y letras actuales.

"Tenemos muy claro que imitar a esas grandes bandas no es la mejor manera de hacer el trabajo, pero tomamos ciertas inspiraciones de las progresiones de las melodías y le ponemos un toque más reciente", comentó Mario Tanzi.

Sobre el sencillo y su audiovisual, el artista afirmó que quisieron mostrar el sentimiento de libertad que tienen los jóvenes. Intentaron, según dijo, llevar de la mano el mensaje de la canción a las imágenes. "Queríamos reflejar a la gente divirtiéndose, pasándola bien", aseveró.

Kilo Watt tiene en su primer disco una amplia variedad de sonidos que se acogen al rock. Por su experiencia han incluido sonidos acústicos, voces melódicas y coros, esto los llevó a grabar las piezas en el formato típico de una banda del género: guitarras, bajo, batería y voces; pero le agregaron teclados, percusión menor (shakers y panderetas) y sintetizadores.

Presentaciones

Si quiere escuchar a Kilo Watt puede hacerlo este viernes 22 de setiembre en la tienda Bansbach, de Multiplaza Escazú, el espectáculo es gratuito. El miércoles 27 a las 9 p. m., tocarán en El Sótano (Barrio Amón), la entrada vale ¢2.000. Por último la presentación oficial del disco la harán los días 7 y 8 de octubre en el marco del Oktober Costa Rica, que se llevará a cabo en Pedregal.

"Queremos que el público se emocione y sienta la adrenalina del espectáculo cuando venga a nuestros conciertos, por eso nos hemos preparado mucho no solo musicalmente, sino también con iluminación, audiovisuales e imagen", afirmó Esteban Soler.