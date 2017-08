Kendrick Lamar, el rapero que conquistó los VMA's

Kendrick Lamar fue el rey de los premios MTV a los Videos Musicales (VMA's). El rapero ganó seis galardones en una ceremonia llena de actuaciones emotivas y momentos políticos.

HUMBLE, de Lamar, ganó los premios al video del año, mejor video de hip hop, mejor dirección, mejor cinematografía, mejor dirección de arte y mejores efectos visuales.

El tema HUMBLE aparece en el último disco del artista, DAMN, en el que vuelve a un hip-hop más tradicional luego de su experimentación con el jazz en su producción To Pimp a Butterfly. En el galardonado video, Lamar aparece vestido como el papa y como Jesucristo durante la llamada Última Cena.

"Es increíble, no soy nada sin mi equipo. He roqueado con ellos desde que tenía 14 años, es gran equipo", comentó el ganador minutos después de llenarse de estatuillas.

Originario de Compton, una ciudad ubicada en el sur de Los Ángeles, Lamar tiene 30 años de edad y 14 de carrera musical. El artista ha acumulado una gran cantidad de premios y reconocimientos en su periplo sobre los escenarios, convirtiéndose en uno de los raperos mas premiados y reconocidos del momento.

Tiene fans en todo el orbe gracias a la calidad y buenas críticas de sus álbumes Good Kid, M.A.A.D. City, To Pimp a Butterfly y por supuesto el disco que lo hace merecedor de nuevos VMA's, DAMN.

Lamar, además, posee siete premios Grammy y en el 2015, Billboard colocó a Lamar en la lista de los "10 raperos más grandes de todos los tiempos".

LEA MÁS: Lo mejor y lo peor de los MTV Video Music Awards 2017

Como el gran favorito de la noche, gracias a que antes de la ceremonia poseía la mayor cantidad de nominaciones –ocho en total–, Lamar abrió la gala de los MTV interpretando Humble. Lo hizo vestido de rojo sobre un escenario negro iluminado por luces láser.

Más ganadores. Por su parte, el premio a canción del año fue para Lil Uzi Vert por XO Tour Llif3, mientras que Ed Sheeran fue declarado como el mejor artista del año.

También recibieron galardones Twenty One Pilots, Kanye West, Khalid, Zayn en colaboración con Taylor Swift, y Zedd y Alessia Cara.

Los premios comenzaron con un marcado tono político, cuando Katy Perry, la maestra de ceremonias, mostró un periódico anunciando que "el mundo está en llamas" y Paris Jackson llamó a resistir a los neonazis.

"El mundo va bien, ¿no? Todo va súper bien. Tal vez no tanto", dijo Perry tras descender del techo del escenario en un traje espacial.

En tanto Paris Jackson, hija del difunto rey del pop Michael Jackson, concedió el primer galardón de la noche, el de mejor video pop del año, al grupo Fifth Harmony.

"Debemos mostrar a estos nazis y supremacistas blancos que no tenemos ninguna tolerancia a su odio ni su discriminación, debemos resistir", dijo al público.

LEA MÁS: Miley Cyrus dejó atrás su 'look' provocador en su presentación de los VMA's

Logic interpretó su inspirador tema 1-800-273-8255, nombrado como el número telefónico del servicio nacional para la prevención de suicidios. Estuvo acompañado en el escenario por sobrevivientes de intentos suicidas así como por los cantantes Alessia Cara (ganadora del mejor video dance) y Khalid (mejor nuevo artista).

Parte de la canción de Logic dice: "No quiero estar vivo/Sólo quiero morir hoy " y " Quiero que estés vivo/No tienes que morir hoy " .

Kesha presentó la actuación y también ofreció palabras de aliento: "Mientras no pierdan la fe en ustedes mismos, la luz se abrirá camino entre la oscuridad".

Pink también pronunció un emotivo discurso al aceptar el Premio Michael Jackson a la Vanguardia del Video. Contó a la audiencia una historia sobre su hija, que estaba sentada entre el público con el esposo de la cantante, Carey Hart.

Lista de ganadores de los Premios MTV a los videos musicales

Video del año:HUMBLE, Kendrick Lamar

Artista del año: Ed Sheeran

Artista nuevo: Khalid

Colaboración:I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) , Zayn y Taylor Swift

Pop:Down, Fifth Harmony con Gucci Mane

Hip hop: HUMBLE., Kendrick Lamar

Dance: Stay, Zedd y Alessia Cara

Rock:Heavydirtysoul, Twenty One Pilots

Lucha contra el sistema: Black SpiderMan, Logic con Damian Lemar Hudson; Immigrants (We Get the Job Done), The Hamilton Mixtape; Light, Big Sean; Scars to Your Beautiful, Alessia Cara; Stand Up/Stand N Rock #NoDAPL , Taboo con Shailene Woodley; Surefire, John Legend

Canción del verano:XO Tour Llif3, Lil Uzi Vert

— Cinematografía:HUMBLE, Kendrick Lamar (Director de cinematografía: Scott Cunningham)

— Dirección:HUMBLE, Kendrick Lamar (Directores: Dave Meyers, The Little Homies)

— Dirección de arte:HUMBLE, Kendrick Lamar (Diseño de producción: Spencer Graves)

— Efectos visuales: HUMBLE, Kendrick Lamar (Compañía: Timber/Lead: Jonah Hall)

— Coreografía: Fade, Kanye West (Coreógrafos: Jae Blaze, Guapo, Matthew Pasterisa, Teyana Taylor y Derek Watkins)

— Edición:Wyclef Jean, Young Thug (Editores: Ryan Staake, Eric Degliomini)

— Premio Michael Jackson a la Vanguardia del Video: Pink