Karol G alza la voz en la música urbana

Con pasos lentos, pero constantes, la carrera artística de la colombiana Karol G se ha abierto camino en la música urbana latina, un espacio donde predominan las voces masculinas, y por mucho.

A sus 26 años y con varios éxitos en países como su natal Colombia, Perú y Estados Unidos, esta amante de las baladas románticas alza la voz para mostrar una nueva propuesta que ella define como fresca y potente. Karol G estuvo de visita en Costa Rica para promocionar su trabajo musical y darse a conocer en el mercado centroamericano.

En nuestro país la artista presentó los temas Hello , Casi nada y Muñeco de lego .

Comenzó su trabajo muy joven. ¿Qué visión tiene ahora de todos los años que han pasado y su evolución como artista?

Durante los primeros cinco años fue duro porque no pasaba nada; sin embargo, en ese tiempo, traté de encontrar un color y una identidad que sirvió para más adelante afrontar el camino. Fue por mucho tiempo algo sumamente frustrante porque por ser mujer, la gente no creía que funcionara en la música urbana.

¿Siente que ya está cumpliendo con todo lo que había planeado para su carrera?

Sí, lo estoy cumpliendo, aunque estoy a un tres por ciento de todo lo que quiero lograr. El hecho de estar en otros países, de estar en giras y pasar lejos de casa trabajando es una señal de que las cosas se están haciendo bien.

¿Cuál es su propuesta artística, qué busca?

Soy una artista urbana pop porque vengo cargada con influencias de la música que escuchan mis papás, amo a Myriam Hernández y a Sandro. Pero también me formé en música R&B y hip-hop , así que con el tiempo he buscado cómo unir esos géneros para mantener las letras y los temas románticos pero con la fuerza de la música urbana.

¿Ha sido difícil en un mercado que está dominado mayormente por voces masculinas?

No soy una artista que trata de competir con los hombres o de ponérseles al lado para figurar, sino que traigo mi estilo propio. Soy femenina y mis letras son diferentes; ha sido difícil, pero cuando la gente se da a la tarea de estudiar mi música, comenzaron a apreciarla por lo que es.

¿A qué se refiere conque no está en competencia con los cantantes urbanos?

Cantar música urbana y reguetón para las mujeres es muy difícil. Al principio pensé que tenía el camino libre porque no hay muchas mujeres, pero en el trayecto me di cuenta del por qué y la razón es que hay un machismo horrible. Decidí no competir con los hombres y, por el contrario, hacer mi propio camino y demostrar las mujeres pueden hacer lo que quieran en cualquier ámbito. Si queremos, podemos comernos el mundo.











