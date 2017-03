Una generosa Kany García hizo 'explotar' el Teatro Melico Salazar

Gran concierto

La cantante puertorriqueña, Kany García fue generosa la noche de este viernes. Su potencia, saltos y sinceridad de sus letras explotaron el Teatro Popular Melico Salazar.

Alaridos (porque no fueron simples gritos) y fuertes aplausos de sus fans hicieron, que con solo tres canciones interpretadas, Kany agradeciera a los ticos por su calor y recibimiento.

"Con tres canciones me han entregado más de lo que me han dado y he vivido en otros conciertos. Gracias", dijo la puertorriqueña. Esta es la primer ocasión en la que puertorriqueña presenta un show completo en Costa Rica. En diciembre participó en la Teletón 2016.

Con saltos enérgicos reforzaba su gran capacidad vocal en las interpretaciones que requerían de mayor fuerza. El público se derretía frente a su estrella; sus rostros, manos llevadas al pecho y voces esforzadas para que se hicieran una con la de la cantante hacían del ambiente en el teatro uno lleno de emociones.

"Este no pudo ser un lugar más lindo. Creo que los amo a todos. Estoy llena de agradecimiento esta noche", dijo antes de cantar su icónica y reveladora canción Mi amigo en el baño.

Mío, Cómo decirle, Pasaporte y Con esta soledad, Cuando se va el amor, Duele menos, Hoy ya me voy y Limonada, fueron las canciones de las 18 más aplaudidas en la presentación de la gira Limonada.

Con botas altas, con pies descalzos y usando zapatos de aguja Kany dio todo en el escenario: ningún tipo de calzado le impidió ser ella.

Quiero que te vaya mal puso a todo el público de pie para bailar. Ya desde arriba, los asistentes tuvieron mejor vista y apreciaron más de cerca lo bajita de estatura que es la artista, factor que no impidió que con su carisma y voz se perciba gigantesca.

Por poco más de hora y media García mantuvo activo a su público. Varios de los asistentes murmuraban que ojalá la cantautora "regrese pronto". Su petición no era descabellada, ella también se fue con ganas de volver, el público la hizo sentir "amada y abrazada".

Igualdad

Voz de igualdad. Katherine López y su novia Alexandra Chaves estaban sentadas en la primer fila izquierda justo al frente del escenario.

Ambas son seguidoras de Kany, quien se ha identificado como lesbiana. Alexandra le tomó el gusto a la música de la puertorriqueña gracias a la influencia de Katherine, aunque saber quien es la más fan no es lo más trascendental de esta historia.

Aparte de la música cautivadora de García, el mensaje de igualdad que ha emitido es el factor preponderante por el cuál Katherine y Alexandra sienten admiración por la cantautora.

"Esa es una de las principales razones que nos hacen seguirla como artista. No es solamente el hecho de la música, sino el mensaje que ella da. Nos gusta que ella pueda tener una voz que llegue a tantas personas y que dé ese mensaje de igualdad, que muestre esto (orientación sexual) como algo normal", comentó la pareja.

Fortuna

Dicen que hay experiencias que el dinero no puede comprar. Jorge Leitón comprobó esta noche que eso es cierto. Él pagó poco más de ₡50.000 para estar en luneta, principal localidad del teatro, su aspiración era cantarle a Kany de cerquita.

Sin embargo, gracias a un concurso experimentó una alegría de esas que dice "no tienen precio": pudo conocer a la artista que sigue desde el año 2009.

"Fue una experiencia gratificante. Se ve que es muy tranquila, es bajita, se ve muy arreglada, muy linda. Se portó muy buena gente y me dijo que estaba lista para cantarle a Costa Rica", dijo Leitón, quien es comunicador y cantante.

Mientras Kany ofreció su recital, Jorge no dejó de cantar con mucha fuerza y muchos sentimientos: esperanza, amor, ilusión y un semblante de paz irradiaban en su rostro mientras con sus manos abrazaba a García a la distancia.











