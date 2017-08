Justin Bieber lanza 'Friends', su nuevo sencillo

Aunque estará alejado por un tiempo de los escenarios, Justin Bieber le puso una breve pausa a su receso para presentar Friends, su nueva canción.

Escrita por Julia Michaels y Justin Tranter –autores de Sorry–, el tema cuenta con la colaboración del Dj Michael Tucker, conocido con el nombre artístico de BloodPop.

Aunque el tema todavía no tiene un video oficial, el audio ya está disponible en YouTube, así como en otras plataformas digitales.

"El tema suena muy dance y cuenta con un estribillo tremendamente adictivo al ritmo de 'Can we still be friends?'. Por lo que hemos podido escuchar, está muy en la línea de su última colaboración con David Guetta", escribió Selene Moral, en el sitio Los40.com.

Justin Bieber canceló el 24 de julio las 14 presentaciones restantes de su gira mundial "Purpose". Poco después, lesionó a un fotógrafo tras un servicio religioso en Beverly Hills.

El cantante se pronunció en Instagram diciendo que necesitaba descansar después de más de un año de estar realizando conciertos casi sin descanso.