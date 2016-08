Cuerpo de Juan Gabriel fue cremado

Hasta el momento se desconoce el paradero de las cenizas del artista

Ciudad de México

El Instituto Nacional de Bellas Artes de México confirmó la tarde de este martes que Juan Gabriel fue cremado en Estados Unidos y reiteró su disposición para realizar un homenaje en el Palacio de Bellas Artes si su familia así lo decide.

"Nuestra directora general María Cristina García Cepeda ha estado en contacto con Iván, uno de los hijos del señor Juan Gabriel", dijo a reporteros Roberto Perea, director de difusión y relaciones públicas del instituto.

"Tenemos confirmado que sus restos fueron cremados en los Estados Unidos, lo que vendría aquí al palacio de Bellas Artes, insisto, si la familia así lo decide, serían las cenizas del señor Juan Gabriel".

Afuera del palacio, los admiradores de Juan Gabriel habían comenzado su propio homenaje cantando y bailando sus éxitos mientras sostenían flores, fotografías y letreros con muchos de sus recuerdos más gratos.

"Su música, su alegría, todo", dijo a AP Armando Tobías, uno de los admiradores. "Creo que como Juan Gabriel no hay otra persona, no va a haber otro. Yo lloro, va a pasar el tiempo y voy a seguir llorando su ausencia".

Desde que se supo de su muerte el domingo, los seguidores de Juan Gabriel anticipaban su regreso al Palacio de Bellas Artes, donde rompió esquemas en 1990 al presentarse tres noches seguidas en un recinto reservado generalmente para ópera, danza y conciertos de música clásica, una hazaña que repitió en el 2013 al cumplir 40 años de trayectoria.

El sargento Frank Preciado dijo a The Associated Press el martes por la mañana que los restos fueron llevados a un lugar no especificado y que las autoridades no preguntaron a dónde se dirigía por no tratarse de un asunto policial.

Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, falleció el domingo en Santa Mónica, California, dos días después de haber dado su último concierto en Inglewood. Murió de causas naturales a raíz de "problemas cardiacos", dijo el lunes el forense del condado Los Ángeles. Tenía 66 años.

Ed Winter, asistente del jefe de investigaciones del forense, dijo a la AP que no le hicieron autopsia porque revisaron su historial médico y determinaron que tenía males cardiacos.

En Costa Rica. La embajada de México en Costa Rica informó la tarde de este martes de que se sumará a los homenajes al fallecido cantautor mexicano y que pondrá a la disposición del público un libro de condolencias para que el público le rinda un tributo al artista.

El libro estará disponible los días 1. ° y 2 de setiembre en las instalaciones de la embajada (ubicadas 75 metros al este de la Casa Amarilla, en San José) entre las 9:30 a. m. y la 1 p. m.