José Luis Rodríguez 'El Puma': 'Yo me declaro sano en el nombre de Jesús'

Cantante venezolano padece fibrosis pulmonar

José Luis Rodríguez (El Puma) explicó que la enfermedad que padece, una fibrosis pulmonar que disminuye su capacidad respiratoria, sí tiene cura, por lo que se mostró optimista sobre su futuro.

En una entrevista con el diario La Tercera de Chile, el cantante venezolano dijo que, al ser un hombre de fe, confiaba en poder recuperarse del mal que para él se presenta como una prueba.

LEA TAMBIÉN:José Luis Rodríguez 'El Puma' padece fibrosis pulmonar

"Yo tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Por eso digo que mi enfermedad sí tiene cura, por eso no la menciono ni la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Mi vida está en manos de Dios", declaró Rodríguez, quien lanzará el 21 de abril un nuevo álbum de estudio.

Respecto a la posibilidad de presentarse en la próxima edición de Viña del Mar con ese material, Rodríguez comentó: "Por ahora no y no sé si algún día vuelva al Festival. Ahora Dios está dirigiendo mi vida, solo Él sabe lo que va a suceder conmigo. Yo por mi parte tengo fe, tengo que seguir este camino y lo que me queda es esperar. Así que por ahora pido dos cosas a la gente: que sigan orando por mí y me incluyan en sus oraciones".

ADEMÁS:José Luis Rodríguez 'El Puma' da concierto conectado a tanque de oxígeno

Inmenso es el nombre del nuevo disco de El Puma y fue producido por el también venezolano Ricardo Montaner.

En este álbum, Montaner recopila los grandes éxitos de Rodríguez, quien realiza duetos junto a Chayanne, Vicente Fernandez, Fonseca, Amaia Montero e Il Volo.