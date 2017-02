José Luis Perales: un caballero que cumple sus promesas

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Las sonrisas victoriosas y saltos de Jany Ruiz, eran la evidencia de que concretó "el sueño de su vida". La noche de este 14 de febrero, ella recibió el mayor de los presentes: conocer a su ídolo José Luis Perales.

"Admiro toda su música. Hoy para mí se cumplió el más grande sueño de mi vida. Es la sétima vez que lo veo en concierto aquí en Costa Rica", Jany Ruiz, fanática de José Luis Perales.

La alajuelense, de 52 años de edad, da fe de que quien "persevera alcanza", pues luego de insistir a la producción del concierto que le permitiera conocer al artista para que le firmara unos discos, la novela escrita por el español (La melodía del tiempo) y para entregarle un regalo especial, los encargados accedieron.

Ruiz hizo un cuadro en relieve que simula la portada de La melodía del tiempo y que tuvo el privilegio de entregar al cantautor en sus manos.

"Me dijo que le gustó mi regalo, me preguntó la técnica en la que lo había trabajado. Como él hace figuras en cerámica me dijo que de haberlo hecho lo hubiera hecho en céramica", contó emocionada.

Para muchos, los objetos firmados que tenía Jany en sus manos podrían significar importantes miembros de una colección, mas para esta maestra de profesión son más que un tesoro, pues por más de 40 años de su vida ha seguido al cantante.

Promesa cumplida. Como una seguidora fiel, Jany ha estado tras Perales luego de cada lanzamiento discográfico.

Posterior a la difusión del nuevo material Calma (que promocionó en la presentación de este martes) ella estuvo en un chat en el que José Luis Perales habló con sus fans de la nueva producción.

Durante la conversación, la costarricense aprovechó para preguntarle al español sobre su próxima visita a Costa Rica. Él le confirmó que sería en el primer trimestre del año.

No conforme con eso, la fan le cuestionó sobre la posibilidad de conocerlo durante su visita. Perales respondió que sí.

Esperanzada, empezó a contactar a la productora en el país para materializar su sueño de conocer a José Luis Perales.

"Luego de mucha insistencia me dijeron que sí podría verlo. Además, fue muy importante que él dijo que sí podía conocerlo", recordó.

Jany compró la entrada para el espectáculo el mismo día en el que salieron a la venta, eso le aseguró estar en primera fila. Llegó acompañada de una amiga que estaba una fila atrás.

Ruiz es casada, sin embargo, este San Valentín no lo celebró junto a su esposo, pues él no comparte su afición por José Luis Perales.

"Hoy recibí el mejor regalo", aseveró.

José Luis Perales se presenta este martes 14 de febrero en el Teatro Melico Salazar. Mañana miércoles ofrecerá otro espectáculo en el que promete hará un recorrido por sus mayores éxitos y presentará las nuevas canciones de su disco Calma.











