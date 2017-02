José Luis Perales: un genio del amor que engalanó la noche de San Valentín

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Las melodías dulces del español José Luis Perales provocaron las más enamoradas expresiones entre el público que llenó el Teatro Melico Salazar, este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

La presentación del cantautor español se da cuatro años después de su último espectáculo en el país. En esta oportunidad vino a promocionar su nueva producción titulada Calma.

Como un novio puntual y vestido con ropas que se usan para una cita importante, apareció José Luis Perales en el escenario del teatro capitalino.

Su atuendo negro en su totalidad fue escogido para ofrecer un espectáculo lleno de emotividad en una fecha especial.

Perales fue cómplice de esas parejas enamoradas que se abrazaban y hacían miradas de camaradería mientras interpretaba un repertorio en el que se intercalaban sus más grandes éxitos con sus nuevas canciones.

Y me marché contigo dio apertura al recital. El éxito Me llamas fue la segunda canción, interpretación agradecida por un teatro rebosante.

"Es un placer volver de nuevo a Costa Rica. Quiero felicitar a todos los enamorados hoy, si están aquí es para celebrar las canciones de amor conmigo. Hoy cantaremos muchas de las canciones que más esperan, por otra parte estrenaremos canciones de mi último trabajo Calma", dijo mientras saludó a los asistentes.

Justo antes de entonar con su conservada voz, la canción Calma, hizo un llamado a la reflexión a los asistentes y explicó el porqué del nombre de su reciente producción.

"Hoy hay mucha soledad, guerras, hambre, poca comunicación. Creo que no es el mejor tiempo de nuestras vidas, estamos en una sociedad convulsa (...) ignoramos mucho de lo que está alrededor. Vemos a la gente en el restaurante esperando ver qué ve nuevo en Facebook mientras se le enfría la cena. Al ver esto pensé que mi nuevo disco tenía que llamarse Calma", aseguró.

Acompañado de siete músicos que con sus instrumentos transmitían nostalgia, felicidad, emoción y amor entre los asistentes, Perales cantó Canción de Otoño.

Antes de interpretarla volvió a hablarle a un público que no se cansaba de ovacionarle.

"Dicen que algunas de mis canciones transmiten nostalgia. Creo que no soy triste, a través de mis canciones se percibe una nostalgia y creo que la nostalgia es culpa del otoño, época en la que me retiro al campo a escribir mis canciones. Enciendo mi chimenea, pongo café en la cafetera, el cigarrillo hace 10 años que no. Al otoño le debo mucho, yo creo que el otoño merece un homenaje por mi parte", refirió antes de entonar una de las piezas más coreadas y aplaudidas de la noche.

El amor fue el tema que le hizo honor a la fecha. El público entonaba la canción admirado, ante sus ojos y oídos estaban resumiéndose más de 40 años de carrera musical.

Rosas lanzadas al escenario y uno que otro "te amo" en los segundos de silencio, sacaron sonrisas en el rostro afable de Perales.

"Yo también (te amo)", respondió a una asistente que ni siquiera él pudo ver por la oscuridad del recinto.

Abuelo es la palabra que José Luis confiesa lo llena más cuando la escucha, por eso no podía obviar cantar Canción de Guillermo pieza dedicada a su nieto.

Luego del amor declarado hacia su nieto, el cantautor cantó Por que te vas, éxito que escribió para la cantante Jeanneth y que ha sido cover en multiples ocasiones.

En esta oportunidad interpretó una nueva versión que posee grandes arreglos, ajustes que agradeció enormemente a sus músicos.

Perales ofreció un show sin hacer pausas. En muchas ocasiones el público estuvo inmutado ante las limpias interpretaciones del español. Su energía, sonrisas y sentimiento al cantar (más de 20 temas) llenaron la noche de amor, muchos salieron con un semblante enamorado, aunque asistieran al evento solitarios.











