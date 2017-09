Johnny Dixon festejó a lo grande su trayectoria

Hava nagila, hava nagila, hava nagila venismejá. Alegrémonos, alegrémonos, alegrémonos y seamos felices. Fueron las primeras palabras interpretadas por la voz del limonense Johnny Dixon la noche del sábado en el concierto para festejar sus 55 años de carrera.

Con la canción tradicional hebrea Hava nagila fue que comenzó Dixon su fiesta en compañía de una “esposa perfecta” (como él mismo llama a La Big Band de Costa Rica).

Lo prometió antes y lo cumplió. El espectáculo fue un viaje musical por diferentes géneros, emociones y ritmos en el Teatro Nacional. Dixon se aprovechó de toda su experiencia, su particular sabor caribeño, su personalidad arrolladora y de su talento vocal para hacer suyas piezas de un cancionero tan variopinto como él mismo.

Por algo lo llaman Mr. Versátil, Dixon hizo gala de su elegancia con temas como New York, New York, My Way y What a Wonderful World , o el bolero Conversación . Pero no dejó de lado a sus raíces caribeñas para cantar varias piezas de calipso.

Es cautivador, así se pudo ver en el breve receso del espectáculo. Dixon salió del escenario para hacerse cuanto foto le pidieran sus amigos, familiares y seguidores. Siempre con su sonrisa y buen humor demostró que ser uno de los cantantes costarricenses favoritos del escenario del Nacional, no quiere decir que no puede hasta quitarse los zapatos para seguir con su show en el mítico entablado del teatro.

Siempre agradecido y conversador Johnny es toda una institución cultural . Encantarse con él es muy sencillo.

Invitados. La fiesta también sirvió para celebrar el aniversario número 27 de La Big Band de Costa Rica, dirigida por Humberto Vaglio.

La orquesta dio muestras de calidad artística con cada una de las 17 canciones que ejecutaron. Los cantantes invitados Marco León, Juan Alberto Díaz, Yunuén Rodríguez y Rebeca Malavassi tuvieron también su buena cuota artística durante la velada.

Hubo momentos en los cuales Dixon salía de tarima para dejar que sus amigos brillaran frente al público.

En espacios instrumentales la orquesta tocó Hunting Wabbits o Malagueña ; mientras que los cantantes se apropiaron de éxitos muy actuales como Treasure , Happy , Up Town Funk o la reconocidísima Sway .

La noche fue especial para aprender y disfrutar del legado de una leyenda viviente de la música nacional.