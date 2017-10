Jennifer López cancela 'show' tras masacre en Las Vegas

Tras la masacre ocurrida en Las Vegas, que dejó 59 muertos y más de 520 heridos, la cantante Jennifer López canceló el show que tendría en la ciudad de Nevada.

El espectáculo Jennifer Lopez: All I Have se había presentado durante el último año en el Have Planet Hollywood Resort & Casino; en esa sede tenía tres fechas programadas, según informó People en Español. Representantes del lugar explicaron en un comunicado de prensa la razón por la cual la Diva del Bronx no se presentará los días 4, 6 y 7 de octubre que tenía agendados para su show.

"Jennifer tiene el corazón destrozado ante tan incomprensible tragedia". Sus pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias", citó People en Español.

La cantante usó sus redes sociales para solidarizarse con los afectados tras la masacre en Las Vegas, ocurrida cuando Stephen Paddock, de 64 años, abrió fuego contra una multitud de más de 22.000 personas que estaba escuchando a la estrella de música country Jason Aldean en el marco del Route 91 Harvest Festival, en Las Vegas, cuando alrededor de las 10:08 p. m. (11:08 p. m. en Costa Rica) del domingo se desató una lluvia de disparos de arma de fuego automática.