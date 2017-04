Jennifer López fue la gran protagonista de los premios Billboard de la Música Latina

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Tiene 47 años, pero la industria del entretenimiento no deja de rendirse ante Jennifer López, la diva que se llevó los aplausos la noche de este jueves en los premios Billboard de la Música Latina.

Aunque fue una de las últimas estrellas en llegar al Watsco Center en la Universidad de Miami, la cantante y actriz atrajo los flashes de las cámaras en la alfombra roja con un escotado vestido negro, lleno de brillos y transparencias.

Sin embargo, la grandeza la aguardaba al interior del recinto, donde se apropió del escenario para estrenar su nuevo tema Mírate, escrito por Kanny García.

Acompañada por una orquesta de cuerdas y piano, la artista interpretó por primera vez el sencillo que formará parte de su próximo álbum, compuesto solo por temas en español y en el cual ha estado trabajando junto a su exesposo, Marc Anthony. La última vez que JLo lanzó un disco en español fue hace 10 años, cuando salió al mercado Como ama una mujer.

Tras abandonar el escenario, los anfitriones Kate del Castillo y Carlos Ponce la llamaron de nuevo para entregarle el Premio de la Estrella de Telemundo.

El momento no estuvo exento de picardía, pues al entregarle el reconocimiento, Ponce decidió bromear con un: "¡Beso, beso!", que de inmediato fue replicado por todo el público en el Watsco Center. La cantante no pudo contener las risas, pero no accedió a complacer la petición.

"Me llena de mucha emoción compartir esta noche tan especial con artistas que admiro, mi familia en la vida y también mi familia en la música. Regresar a nuestra música y mis raíces tiene un significado que va más allá de las palabras. Momentos como estos son prueba de mucho trabajo y tenemos suerte si la vida nos bendice de esta manera", dijo la diva del Bronx con un español escabroso, mientras las cámaras enfocaban a Marc Anthony.

JLo se llevó también el premio a la artista del año en redes sociales.

Más tarde, cuando Marc Anthony recibió el galardón al artista del año en el género de álbumes tropicales, dedicó parte de su discurso de agradecimiento a su exesposa. "Quiero felicitar a Jennifer por una noche inolvidable, superespecial. Es su noche", declaró.

Una voz para las crisis en Latinoamérica

La gala de los Billboard también sirvió como una trinchera política para artistas que decidieron utilizar el micrófono para lanzar mensajes de conciencia social.

Uno de ellos fue Ricardo Arjona, quien recibió el gran premio a la trayectoria artística. "No puedo dejar pasar esta noche sin recordar a ese rosario de personajes latinoamericanos que se han encargado de manejar nuestros países a lo largo de nuestra historia y que por el desfalco que han causado y siguen causando hacen posible la vergüenza de nuestros paisanos de pedir papeles donde a veces no se los quieren dar. Es importante que entendamos que ellos son los verdaderos culpables", dijo.

El guatemalteco subió por primera vez al escenario de los Billboard para interpretar el tema Mojado, dedicado a los inmigrantes ilegales que ingresan a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Luego cantó también sus clásicos Dime si él, Desnuda, Señora de las cuatro décadas y Fuiste tú.

J Balvin también alzó la voz por la crisis que atraviesa el pueblo venezolano. "Esto va para Venezuela, yo sé que de pronto los medios pueden bloquear muchas cosas y esconder mucha información. Sé que están sufriendo mucho, hay muertos y eso no está bien. Hagamos algo por Venezuela (...). Los artistas que estamos aquí no hemos vuelto ir a Venezuela, ustedes saben por qué", lamentó.

Nicky Jam, ganador de mejor canción Latin Rhythm y mejor canción streaming, por su tema Hasta el amanecer, también aprovechó para enviar un mensaje a ese país. "Estos dos premios se los dedico a Venezuela, para que las cosas vayan hacia arriba, hacia Dios. Los quiero mucho", expresó.

A continuación, la lista completa de los ganadores de los premios Billboard de la Música Latina 2017:

Premio especial espíritu de la esperanza: Luis Fonsi

Premio a la trayectoria artística: Ricardo Arjona

Premio Especial de la Estrella: Jennifer López

Artista del año: Juan Gabriel

Artista del año, debut: CNCO

Gira del año: Marc Anthony

Artista del año, redes sociales: Jennifer López

Artista del año, crossover: Justin Bieber

Hot latin song del año, evento vocal: Enrique Iglesias feat. Wisin, Duele El corazón

Hot latin songs artista del año, masculino: Nicky Jam

Hot latin songs artista del año, femenina: Shakira

Hot latin songs artista del año, dúo o grupo: Banda Sinaloense MS De Sergio Lizárraga

Canción del año, digital: Enrique Iglesias feat. Wisin, Duele el corazón

Canción del año, streaming: Nicky Jam, Hasta el amanecer

Álbum del año, latin pop: Juan Gabriel, Los dúo 2

Artista del año, masculino, álbum top latin: Juan Gabriel

Artista del año, femenina, álbum top latin: Selena

Artista del año, dúo o grupo, álbum top latin: Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Canción del año, latin pop: Reik & Nicky Jam, Ya me enteré

Artista del año, solista, latin pop: Enrique Iglesias

Artista del año, dúo o grupo,latin pop: CNCO

Álbum del año, álbum latin pop: CNCO, Primera Cita

Artista del año, solista, álbum latin pop: Juan Gabriel

Artista del año, dúo o grupo, álbum latin pop: CNCO

Canción tropical del año: Deorro feat. Pitbull & Elvis Crespo, Bailar

Artista del año, solista, tropical: Marc Anthony

Artista del año, dúo o grupo, tropical: Gente de Zona

Álbum del año, tropical: Gente de Zona, Visualízate

Artista del año, solista, álbum tropical: Marc Anthony

Artista del año, dúo o grupo, álbum tropical: Gente de Zona

Artista del año, solista, regional mexicano: Joan Sebastian

Artista del año, dúo o grupo, regional mexicano: Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Canción del año: Nicky Jam, Hasta el amanecer

Artista del año, dúo o grupo: Zion & Lennox

Álbum del año: J Balvin, Energía

Artista del año, solista: J Balvin

Artista del año, dúo o grupo, latin rhythm albums: Zion & Lennox

Compositor del año: Horacio Palencia Cisneros

Productor del año: Saga Whiteblack











