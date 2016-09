Jas Devael: ‘Juan Gabriel quería que al morir yo le cerrara los ojos’

Artista habló sobre su relación con el Divo de Juárez

Jas Devael es un cantante de origen español radicado en México, quien en los últimos días ha llamado la atención por las fotos y videos que ha compartido en donde se ve muy cercano a Juan Gabriel, quien lo “apadrinó” desde el año 2007.

Es por estas publicaciones que medios internacionales se han empezado a cuestionar la relación que tenía Devael con el Divo de Juárez, luego de su fallecimiento el 28 de agosto.

El cantante de 27 años conversó con Viva vía telefónica, donde reveló detalles de su relación con la estrella mexicana.

¿Cómo lo descubrió Juan Gabriel?

Yo soy de Málaga (España). Empecé a cantar a los 8 años y en mi repertorio siempre incluí la ranchera, porque me encanta la música mexicana. En el 2007 Juan Gabriel viajó a España al cumpleaños de Isabel Pantoja (en agosto). Él me vio por televisión cuando yo estaba cantando su canción Se me olvidó otra vez . Luego de eso él se puso en contacto conmigo ; ahí es cuando Juan Gabriel me descubre .

¿Qué pasó después?

Él me invitó a conocer México con mi familia, fuimos a Monterrey. En noviembre 17 (del 2007) me invitó a uno de sus espectáculos en México. Y el 23 de Noviembre del 2007 me apadrinó en Las Vegas.

Todo pasó muy rápido. ¿Qué pensaba en ese momento?Todo pasó muy rápido, como un sueño. Siempre dije que no quería despertar de ese sueño pero, lamentablemente, el 28 de agosto (2016) desperté del sueño; fue como que me hubieran bañado con una cubeta de agua fría.

Se dice que usted tuvo una relación de ocho años con Juan Gabriel, ¿qué tipo de relación?

Lo único que puedo decirte es que son momentos difíciles; siento que me quedé huérfano. Él estaba conmigo en todo momento.

Dice que quedó huérfano, ¿Juan Gabriel fue como un padre?

Totalmente, y a un padre se le ama, se le quiere y se le respeta. Yo publiqué una carta en la que dije que “lo amé, lo amaba y lo amaré siempre”. Hay gente que puede entender muchas cosas; ese amor fue recíproco, porque como han visto en tantísimos videos de sus conciertos, yo era su consentido. Él me regaló las canciones inéditas Viviendo mi vida y Por la señal de la cruz , me compuso y tuve el privilegio que cualquiera hubiera querido tener.

¿Por qué siente que quedó huérfano?Imagínate lo que significa perder a la persona a la que le contabas todo, la que te abrazaba en todos los momentos, la persona que cuando te veía sonreír era la más feliz, la persona que siempre quería estar contigo.

Usted dice que el amor era recíproco, ¿él se lo declaró?

El amor no se dice, el amor se demuestra. Él decía que hechos son amores y siempre me demostró su amor con hechos.

¿Él lo veía como a un hijo?

Como él me viera yo no lo sé; cuando hay un amor no se puede poner etiquetas. Hay videos que estoy compartiendo y dicen que lo hago por colgarme de él.

¿Él todo lo demostró con hechos, nunca mencionó su amor?

No te voy a negar que él me dijo que me amaba muchas veces, pero sobre todo me lo demostró y es con lo que yo me quedo. Yo vi a un señor tan grande entregarse a mí en cuerpo y alma, me preparó como una estrella de canto , puso a todo el mundo a mis pies y a mi servicio; mi amor hacia él ha sido correspondido siempre. Voy a guardar y a sentir ese amor hasta el día en el que nos volvamos a ver. .

¿Pudo compartir junto a Juan Gabriel sus últimos días?

Yo lo vi dos semanas antes en un concierto. Por mi trabajo paso la mayor parte del tiempo en México; él radicaba principalmente en Cancún. Siempre trataba de alcanzarlo en donde él estuviera. Cuando no estábamos juntos, nuestra comunicación era por correo. El último correo me lo envió el jueves (25 de agosto), ese día me pasó fotos y videos, él tenía muchas computadoras. Uno de los videos que me pasó (que Jas compartió en Instagram), es cuando él está en la caminadora y yo salgo cantando .

¿Él le decía que quería estar a su lado?

Siempre que podíamos nos veíamos (...). El trabajo lo podía impedir. Lo único con lo que me quedo es con una tristeza. Meses atrás, él comentó que cuando llegara a pasar una desgracia como la que pasó, le hubiera gustado que yo le hubiera cerrado los ojos. Esa es la pena con la que me quedo; por lo demás, le dije lo mucho que lo amaba.

¿Usted sabía si él estaba enfermo? Hace poco la actriz Carmen Salinas contó a medios mexicanos que Juan Gabriel dijo que no le gustaba ir a hospitales.

La señora Carmen Salinas no tenía ninguna relación con él. Hace muchísimos años que se dejaron de hablar. A él no le gustaban los hospitales, no le gustaban los chequeos médicos, él era supernatural. Comía sanamente, su arroz, su pescado al vapor, muchos jugos. Pero el cansancio de estar viajando tanto, desveladas, eso agota muchísimo , pero él no estaba mal, no padecía nada, pero se le veía agotado .

¿El le comentó que se sentía agotado?

No me lo contó, pero yo lo conocía. Y él me conocía perfectamente a mí. La convivencia de tantos años hace que uno se conozca a la perfección. Yo lo veía un poco mal ; en sus últimos conciertos demostró que no estaba en su 100% .

Usted dice que convivieron mucho tiempo. ¿Compartieron casa?

Yo vivía en su casa, yo vivía donde él estuviera.

¿A qué cree usted que se debía esa unión tan fuerte?

Te voy a decir lo que él me dijo un día: ‘la música nos unió’. Gracias a la música pasó todo.

¿Qué es todo?

Si no hubiera sido por la música él no me hubiera descubierto, ni hubiera pasado todo lo maravilloso, todo el amor, todo el cariño , toda la entrega que él me dio cuando me presentaba en sus conciertos, cuando me presentaba ante todas las personalidades . Él me presentaba como su ahijado, como lo que él había hecho.

¿Por qué comparte imágenes y videos juntos hasta ahora? ¿Él antes le pedía más discreción?

No, para nada. Yo siempre subí fotos con él. Ahora me siento con todo el derecho de publicar, creo que estoy con el mismo derecho al igual que todos los artistas que han compartido foto y han hecho alguna declaración. ¿Por qué todo mundo le puede decir que lo ama y yo no?

¿Qué piensa de toda esta polémica que se ha hecho a su alrededor? Lo acusan de querer ganar fama o dicen que usted era la pareja de él .

Hay gente con envidia y ese es el mayor signo de admiración. Y cuando un artista tan grande como Juan Gabriel te entrega todo, hay gente que no soporta eso. Yo le decía que el día que él se fuera y la gente dijera todo esto, yo iba a seguir cantando y haciéndole homenajes. No entiendo qué tiene de malo subir una foto con él, lo voy a seguir haciendo. Lamentablemente, a la gente le gusta hacer daño. Tal vez la gente dice todo esto por curiosidad, por ver que a mí me tocó esta fortuna.

¿Cómo apoyaba usted a Juan Gabriel?

En el video que subí en Instagram, en el que él sale en la caminadora, era yo quien me lo llevaba al gym, me lo llevaba a la playa. Yo le decía que se desconectara, lo motivaba para que se distrajera. Me quedo con lo que decía la gente que nos rodeaba: estando él en vida no había momento más feliz que desde que yo llegué a su vida.

¿Juan Gabriel en alguna ocasión le mencionó si lo incluiría en su testamento?

La verdad que no, eran temas que si él llegaba a tocar, era bromista y sarcástico; él se reía de la muerte. A mí me dio en vida. Me dejó una casa maravillosa (a su nombre) en Cancún, él quería que yo la tuviera, eso porque como te dije él quería que yo le cerrara los ojos. Además, me ha dado cosas maravillosas musicales, vestuario, con lo que me quedo. Él sabía que los regalos se tenían que dar en vida .

¿Cómo era su relación con los hijos de Juan Gabriel, se molestaron cuando él le regaló la casa?

No para nada. Él adoraba a sus hijos y ellos estaban por encima de todo. Cuando él me presentó ellos me recibieron con cariño y respeto .

¿Los veía como hermanos?Sinceramente, no nos frecuentábamos mucho. Pero sí te puedo decir que cuando nos veíamos era maravilloso porque compartíamos pijama, compartíamos películas y hacíamos las cosas que se hacen en familia.

¿Qué proyectos tiene? ¿Va a aprovechar que se esté hablando tanto de usted?

Tengo una gira, voy a seguir homenajéandolo, quiero acariciar esa urna en donde está él. Ahora con el dolor de mi alma me queda seguir trabajando. Voy a lanzar un disco de balada pop en octubre (aún no tiene título), tiene un tema inédito. Voy a continuar mi gira El consentido en vivo , a la que le cambié el nombre; ahora se llama Homenaje de despedida y es del ahijado al padrino.











