Sueño de bailarina une a músicos ticos en concierto

Apoyo a la coreógrafa Irene Campos

La costarricense Irene Campos es una artista completa. Apenas tiene 23 años y ya es una bailarina y coreógrafa destacada.

Campos, además, es la primera tica en ser aceptada en la prestigiosa Academia de Danza The Place,ubicada en Londres, Inglaterra. Un honor que consiguen pocos, pero que lleva consigo importantes compromisos económicos.

Para apoyarla en su sueño, cantantes nacionales como Luis Montalbert (Gandhi), Pedro Capmany, Felipe Pérez (424), Sasha Campbell y Angie Valverde alzaron la mano y, en un acto de solidaridad artística, realizarán un show conjunto mañana jueves, enJazz Café Escazú.

En escena estarán también connotados músicos como Saúl López, Walter Flores, Carlos Pardo, Javier Chaves y Mario Álvarez.

La actividad pretende recaudar fondos para asegurar el cupo de la bailarina tica en la Academia, pues Campos debe pagar un depósito sobre la matrícula a inicios de mayo. Específicamente, para empezar, la artista necesita 1 millón de colones.

"En el escenario la gente podrá ver un espectáculo interesante, en el que los ocho cantantes se harán acompañar de una banda base. Varios de los músicos estuvieron en el montaje La historia salvaje, que de hecho fue donde conocimos a Irene", dijo Capmany.

"Será un show diferente. En algunos momentos se tiene planeado hacer algunas colaboraciones entre los cantantes, pero la idea principal es que cada músico comparta la banda", agregó.

El concierto se realizará a las 9:30 p.m. y la entrada tiene costo de ₡5.000

Gran sueño. La Academia The Place es considerado uno de los espacios de danza más innovadores y vanguardistas de Europa. Fue fundada hace 40 años y alberga a la Escuela de Danza Contemporáneade Londres, la Compañía Richard Alston y un teatro para 280 espectadores.

Para obtener el pase a The Place, Campos audicionó a inicios de este año para los postgrados de coreografía e interpretación. Fue aceptada en los dos.

Para Luis Montalbert, la motivación para ayudar a Campos en sus aspiraciones son muy nobles.

"Si uno puede aportar para que una artista, en cualquier área, pueda pulir su talento de esta manera, yo me apuntaré", expresó el vocalista de Gandhi.

"Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Irene en algunos musicales y considero que tiene un talento sobresaliente. Es una artista muy buena y una persona increíble. Si yo como músico tuviera una oportunidad así, me gustaría que las personas que me rodean me metieran un hombro", agregó.

Según un comunicado enviado por la organización, Irene Campos inició su formación artística cuando tenía sólo 7 años, en la Escuela de Ballet Clásico Ruso.

"Todo esto ha sido muy sorpresivo, yo mandé la aplicación a The Place y no esperaba mucho, la verdad. Sin embargo me llamaron para la audición. Luego hice la audición y tampoco esperaba nada, pero fui aceptada y fue muy emocionante", dijo Campos.

"Este es un sueño hecho realidad y me llena de demasiado amor y motivación que estos músicos esten dando su trabajo para ayudarme, eso es muy valioso y estaré siempre agradecida", agregó.

Actualmente, Campos forma parte del programa Danza Abierta de la UCR y ha integrado otras compañías nacionales como J.F. Ballet Contemporáneo, Compañía de Artes Rogelio López, Ballet Independiente de San José, Imagodanza y Comañía 6/8.

En el 2016, Campos inició su carrera como coreógrafa con el espectáculo Ausente. También aportó aa las coreografías de La Historia Salvaje el Musical y Cuentos de mi Tía Panchita el Musical.

Además de asistir al concierto, para apoyar a Irene las personas pueden donar en la página indiegogo.com, bajo la campaña 'London Contemporary School Space Fee'.











