Entretenimiento In Love With, un particular trío de jazz, compartió su música en Costa Rica

Que el jazz no suene tanto a jazz y que se pueda fusionar con otros géneros tan disímiles como el rock y la música clásica, pero que, además, pueda ejecutarse con un chelo, un violín y una batería, no es una idea tan alocada si es interpretado por el trío francés In Love With.

Dos hermanos y un amigo unieron sus conocimientos en música clásica e inventan en cada una de sus presentaciones una innovadora manera de tocar. Los franceses Théo y Valentin Ceccaldi y Sylvain Darrifourcq, visitaron San José este fin de semana para que los ticos pudieran escuchar su innovadora propuesta.

Ellos se presentaron en el marco del festival Amón Cultural, en un concierto organizado por la Alianza Francesa.

Pero antes de eso, los artistas departieron un rato por la tarde con varios niños en las inmediaciones de la Alianza. Los pequeños se acercaron a los artistas impresionados por el chelo y el violín y los invitados les explicaron cómo utilizarlos.

Sobre su trabajo, el baterista Sylvain Darrifourcq habló con Viva:

Su música es un jazz diferente...

Primero es una música inédita, un repertorio propio, creado por nosotros mismos. Es una especie de mezcla de diferentes influencias como el rock y el jazz con música más creativa. La idea es tener un vocabulario más personal con la mezcla de la improvisación con las obras ya escritas.

¿Cómo es el momento de las improvisaciones durante los espectáculos?

En este grupo es una cosa muy atípica. Cuando se acaban las canciones ya creadas, nos dedicamos a buscar diferentes características en el ambiente para hacer cosas nuevas y distintas, con cada espacio o cada público es una obra nueva. Tratamos de mezclar los tres instrumentos en la partitura de manera intensa para lograr un sonido particular que conjugue el violín, el chelo –que no son típicos del jazz– y la batería.

Tienen formación de música clásica; ¿en qué les beneficia este conocimiento para realizar su propia obra?

Lo que hacemos es una técnica muy particular y gracias a nuestros estudios clásicos tenemos el conocimiento de los instrumentos. La técnica clásica es universal y te explica cómo tocar los instrumentos, pero en nuestro caso la creatividad va más allá. Por ejemplo, sabemos cómo tocar el chelo, pero usamos una prensa de ropa en la cuerda o frotamos utensilios de cocina en la piel de la batería, todas estas pequeñas cosas crean sonidos extraños y que nos gustan.

¿Cómo logran que estos instrumentos suenen bien así?

El trabajo que hacemos antes de investigación es muy importante; no es antojadizo que usemos algo en nuestra música.

¿Qué respuesta han tenido del público?

En general muy bien. Nuestra música es muy enérgica e intensa, esto hace que la gente se concentre en nosotros. El público siempre interactúa con el espectáculo.

¿Ha sido difícil realizar un trabajo artístico tan poco convencional?

Es simplemente aceptar que somos diferentes. La dificultad es simplemente que no somos iguales a los demás. Es un trabajo que necesita coraje, voluntad y esfuerzo ya que es una búsqueda intensa; hay que aceptar que no todo va a funcionar bien.











