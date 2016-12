Hoxton Pub dice adiós con una última fiesta

Música electrónica sonará en la última noche del bar

El Hoxton Pub terminará un affaire de cinco años con los amantes de la vida nocturna josefina este 23 de diciembre, de la única manera que puede ser: bailando y haciendo bulla por una última noche en Los Yoses.

De la mano del grupo de productores de música electrónica Costa Rica Space Program, el Hoxton cerrará sus puertas.

Zurdo, Bunny Wabbit, Funka, Bushman, Didgebabes celebrarán la última edición de Fractal Hox , una residencia artística que mantuvieron en el bar durante el último año.

La música de estos Dj se conjugará con las proyecciones y video mapping de Psynestesium y Tito Fuentes (diseñador y bajista de Sonámbulo), así como las instalaciones de Ephimera. Asistir costará ¢3.000 antes de las 11 p. m. o ¢4.000 después.

La noche tendrá otra sorpresa. Funka, del Costa Rica Space Program, presentará el videoclip de su nuevo tema Shudai , producido por el colectivo de producción audiovisual BangBangBang.

Historia. La primera apertura del Hoxton fue en barrio Escalante, en mayo del 2011. En su decoración y ambiente, el bar trató de ser desde el inicio como un pub del Reino Unido, con imágenes de íconos tan dispares como Joe Strummer y Winston Churchill.

El bar se adelantó al boom de restaurantes que ahora vive Escalante, pero cuando la clientela empezó a crecer ( y los conciertos generaron problemas con los vecinos ), quedó claro que el Hoxton necesitaba una nueva casa.

En el 2013, encontraron con una vieja mansión en Los Yoses que en marzo de ese año ya estaba funcionando como un bar con dos barras y más matices sonoros. Rock, house y hip-hop sonaron en los parlantes del nuevo Hoxton.

El bar no dio explicaciones de por qué cierra y su dueño no accedió a dar una entrevista, pero queda claro que no habrá otra reencarnación del Hoxton.

Allí se presentaron discos de grupos nacionales como The Great Wilderness y Los Waldners y artistas internacionales como Centavrvs y Little Jesus, de México, Easy Easy, de Guatemala, y Screaming Females, de Estados Unidos, entre otros.











