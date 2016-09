Habilitan compra libre de entradas para Guns N’ Roses

Tiquetes se podrán adquirir con cualquier tipo de pago

A partir de hoy se habilitó la venta libre de entradas (con cualquier método de pago) para el concierto de la banda Guns N’ Roses , según Don Stockwell, empresario de la productora RPMTV, encargada del recital de los estadounidenses en Costa Rica.

Para el espectáculo , que se realizará el 26 de noviembre en el Estadio Nacional, hubo una preventa exclusiva para clientes de tarjetas de crédito y para los diferentes clubes de fans, pero desde hoy se pueden adquirir los tiquetes en venta libre.

Los precios de los boletos se mantienen, solo que la demanda ha sido muy positiva y conforme pasa el tiempo las entradas se van agotando; así que si está interesado en asistir al primer concierto que ofrecerán Axl Rose, Slash y Duff McKagan en nuestro país, debe apurarse a comprar los tiquetes.

El valor de los mismos es ¢35.000 (gradería), ¢55.000 (sombra y gramilla general), ¢65.000 (gramilla preferencial), ¢75.000 (platea y gramilla diamante). Cada una de estas localidades podrán ser adquiridas con minicuotas Credomatic y están disponibles en el sitio web www.publitickets.com y en puntos de venta Servimás.

“Estamos muy contentos con el movimiento de la preventa que tuvimos. Para mí fue algo histórico, nunca había visto algo igual y todavía hay muchas personas esperando la venta abierta que comienza el lunes; hemos reforzado la página de compras y los puntos de venta para que no haya problemas al momento de la compra”, comentó Don Stockwell.

De acuerdo con el productor, el montaje del concierto será a la altura de las estrellas que lo van a ofrecer. Stockwell confirmó que vienen 20 contenedores con el equipo técnico y que el techo de la tarima lo traen desde México, para no perder ningún detalle de la calidad del show .

“Lo bueno de la configuración de este espectáculo es que no hay asiento malo, la tarima es tan masiva y la producción es tan grande, que desde todo el estadio se va a poder apreciar a la perfección”, agregó Stockwell.

El empresario afirmó, además, que tanto Rose, como sus compañeros son muy exigentes en las demandas que tienen como artistas. “Es como traer a tres grandes músicos por separado”, dijo Don.

Esperado. Este show significará el primero en Costa Rica por parte de los intérpretes de November Rain , después de un fallido intento en el año 2010, cuando se canceló la presentación que iban a ofrecer en el Estadio Ricardo Saprissa, en Tibás.

El recital de Guns N’ Roses en La Sabana es parte de la gira Not in This Lifetime, una serie de presentaciones de reencuentro que hace actualmente la agrupación después de que tocaran en el Festival Coachella 2016 (en abril de este año). Parte del éxito de este tour es la participación en escenario de tres de las grandes imágenes de la banda, como lo son el vocalista Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan, quienes no tocaban juntos desde 1993, cuando tocaron en Argentina.

El grupo, que alcanzó su punto máximo con el álbum Appetite for Destruction de 1987 (fue el disco debut más vendido de la historia de Estados Unidos), se separó después de varios encontronazos, pleitos y excesos de sus integrantes. Rose mantuvo el grupo durante algún tiempo con el mismo nombre.

Slash, Duff, el baterista Matt Sorum y el vocalista Scott Weiland (excantante de Stone Temple Pilots) formaron Velvet Revolver en el 2002. La superbanda grabó dos discos: Contraband y Libertad .

