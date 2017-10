Grupo colombiano Diamante Eléctrico sueña con el Grammy Latino

El rock latinoamericano siempre ha tenido a Argentina y México como sus capitales más importantes, pero el grupo Diamante Eléctrico ha trabajado cinco años por elevar el nombre del rock de Colombia.

“Empezamos esta banda porque estábamos un poco cansados de que nos dijeran cómo debíamos hacer las cosas, cómo tomar una carrera musical. Tomamos un riesgo y afortunadamente hoy vemos los frutos”, dijo Juan Galeano, en una entrevista telefónica.

Viva conversó con el cantante de 36 años, un día después de que se anunciara que él y su grupo estaban nominados nuevamente en los premios Grammy, en la categoría de mejor álbum de rock.

En el 2015, se llevaron a casa el gramófono por B –un álbum grabado en una sola noche–, y ahora regresan a la competencia con el disco La Gran Oscilación.

“El rock es una carretera que a veces es difícil, tiene huecos o es destapada como decimos en Colombia, pero es un camino que hemos recorrido con mucho respeto y cariño hacia la música.

”Recibimos las nominaciones con mucha alegría y con mucha humildad hacia la academia, por habernos tomado en cuenta una vez más; esta noticia es gasolina para continuar por la carretera”, expresó Galeano contento.

Luz y oscuridad

Galeano (voz y guitarra), Daniel Álvarez (guitarra) y Andee Zeta (batería) han puesto el rock colombiano en el mapa con su mezcla de hard rock, blues y garage; en términos más claros, básicamente por no dejar que nadie que los vea en un escenario se quede indiferente. No por nada el grupo fue elegido para abrirle a The Rolling Stones en Bogotá.

“Somos un grupo que trabajamos mucho a partir de la canción y creo que eso nos ha ayudado a resaltar”, dijo Galeano, quien señaló el concierto de los Stones como uno de los días más felices e importantes en su vida.

Pero sería iluso pensar que todos los días son así de magníficos. “Nuestro grupo empezó como una herramienta para lidiar con el dolor y momentos difíciles y eso se ha reflejado; alguna gente tal vez nos escucha demasiado trágicos, pero esa es la forma en la que vemos la vida”, explicó el vocalista.

Recientemente, el grupo estrenó el sencillo Días raros, junto a Billy Gibbons, de ZZ Top, hecho que el cantante caracterizó como “un honor” y “más millas para la carretera”.

Días raros es una canción con un tono más alegre de lo que se le ha oído al grupo, pero las letras siguen surgiendo más de los momentos difíciles. Galeano afirmó que se será el punto de partida del próximo álbum.

“Nos gusta reflejar esa luz y esa oscuridad, y buscaremos eso en el disco que estamos trabajando ahora, temas un poco difíciles pero con un sonido más ponchero, como decimos en Colombia, música más positiva”, señaló el cantante.

Entre los planes inmediatos está hacer más conciertos en Colombia y en Estados Unidos y México, dos países que los han recibido con los brazos abiertos.

Tanto Colombia, México y Estados Unidos viven días raros y los de Diamante Eléctrico lo saben. Ellos celebran que están en una posición en la que pueden reflejarlo y darle voz a los que se sienten igual que ellos.

“Con todo lo que pasa a veces sientes que mueres un poco, a veces que quieres vivir o que volviste a nacer, hay otros días en los que sientes que para los que mandan no somos nada, pero así es”, señaló Galeano. “Con nuestra música tratamos de unir esas dos vértices, eso es lo que podemos dar”, finalizó.