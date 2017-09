Gilberto Santa Rosa: 'Cantar una buena lírica no vive en desacuerdo con el género bailable'

Con el pretexto de celebrar sus 40 años en la música, el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa vendrá a nuestro país una vez más para encantar a sus fans con sus éxitos.

El artista incluyó a Costa Rica en la gira internacional 40... y contando, con la cual hace un repaso importante por toda su trayectoria. Las citas son las noches del 21 y 22 de setiembre, en el teatro Melico Salazar, en San José, a las 8 p. m.

Hace poco más de un año Santa Rosa estuvo en el mismo recinto celebrando el Día de la Madre, ahora viene con un nuevo espectáculo. Desde Puerto Rico, Gilberto habló con Viva:

Viene a celebrar 40 años de carrera, de nuevo al Melico Salazar.

Estoy muy entusiasmado porque además de volver a Costa Rica vuelvo a ese teatro que es muy acogedor. Me encanta tener a la gente cerca, contarles cosas y cantarles cosas, eso es lo que pasa con esta vuelta a su país. Lo conocí cuando fui con la compañía Forever Tango, luego volví en mi calidad de solista, la sala es un lugar idóneo para celebrar estos 40 años.

¿Cómo resume en un espectáculo de un poco más de dos horas tantas canciones?

Esta es la peor parte del trabajo tratar de escoger las canciones correctas y hacer una buena muestra de esos 40 años en dos horas. Hice un buen balance entre lo que creo que la gente conoce mejor y cosas que yo quiero contar. Voy a recrear mis comienzos como cantante sabiendo que tal vez esa música no es tan conocida en Costa Rica, pero sí va a estar todo representado: la salsa, el bolero, de todo un poquito.

Vamos a tratar de hacer un recuerdo, vamos a tocar todos los géneros que yo he trabajado. Voy a tener como siempre los clásicos del repertorio como Que alguien me diga y Perdóname. Es una presentación bastante ambiciosa en términos de repertorio.

¿Qué significan estos 40 años de trayectoria y ser considerado uno de los referentes de la salsa en el mundo?

Me emociona mucho porque yo siempre dije que me hubiera gustado ser un referente. Hay mucha gente que admiro mucho, creo que el trabajo de esas personas trasciende en las voces y en la música, influencian nuestra música. Siento mucha satisfacción de que 40 años más tarde pueda hablar de mi carrera, de todo lo que he vivido. De alguna manera siento que la misión está cumplida.

La salsa ha pasado por momentos difíciles, pero se ha mantenido vigente. ¿Qué cree usted que le ha aportado al género?

Hablo con toda humildad, este es un trabajo colectivo. En mi caso pienso que aporté el hecho de que la buena canción no está divorciada de la buena música ni del buen arreglo. Logré, modestia aparte, hacer un balance entre la música bailable y una buena letra. Cantar una buena lírica, bien hecha, no vive en desacuerdo con el género bailable.

¿A usted qué le dio la música?

Me dio vida, punto. He podido tener un trabajo gracias a la música, he podido conocer el mundo, hacer amistades y educarme. Como yo decidí tener una carrera tuve el reto de educarme en ámbitos que no conocía, ese reto personal se lo debo a la música: aprendí mercadeo, administración de empresas e incluso psicología para manejar un auditorio lleno de personas.

¿Se siente satisfecho con su trabajo?

Sí. Antes la gente decía que estar realizado era conformarse, pero yo no puedo ser malagradecido, me siento realizado porque empecé en una carrera siendo un niño y no me veía 40 años después haciendo lo mismo. Me siento realizado de haber pasado de cantar en un grupito de la calle a convertirme en un artista profesional.

¿Ya está trabajando en algo nuevo?

En unas semanas sale el sencillo de un disco que hice hace un poco tiempo. Voy a empezar a trabajar con este nuevo lenguaje de la música digital que estoy aprendiendo, utilizando todo eso, en un par de semanas van a escucharlo. Cuando termine la gira en el 2018, vamos con la promoción de campo del disco como tal.

Tiene una muy buena relación con el público costarricense...

Disfruto mucho ir, no deja de sorprenderme que pueda ir a Costa Rica. Cuando empezamos estas lides su país no era muy salsero, pero he ido a ferias, hice tango, bolero, de todo un poquito. Los costarricenses han sido conmigo muy amables, muy hospitalarios; definitivamente es buena noticia que Costa Rica esté incluída en esta gira.

Entradas

Se pueden comprar en el sitio www.eticket.cr, al teléfono 2295-9400 y en los puntos Servimás autorizados.

Los precios y localidades son: ¢24.000 (galería cuarto piso), ¢36.000 (palcos tercer piso), ¢45.000 (balcón tercer piso), ¢70.000 (palcos segundo piso) y ¢75.000 (balcón segundo piso, palcos primer piso y luneta); los clientes de las tarjetas Credomatic pueden pagar sus boletos con el servicio tasa cero a tres meses.