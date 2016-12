Cantante George Michael fallece a los 53 años, informan medios británicos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El cantante británico George Michael ha fallecido a los 53 años, informaron medios británicos este domingo 25. BBC News confirmó la noticia mediante un comunicado del representante del intérprete de Faith.

Michael, quien se hizo famoso en los años 80 con el dúo Wham!, vendió más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera. Entre sus temas más célebres se encuentran Faith, One More Try, Careless Whisper y Amazing.

La información fue confirmada por su publicista y la policía la BBC. Según este medio, la policía "no encontró condiciones sospechosas" en el lugar.

'Es con mucha tristeza que podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George falleció en paz en su hogar durante esta Navidad", explicó en un comunicado el publicista del músico.

"La familia solicita que su privacidad sea respetada en este periodo tan difícil emocionalmente. No habrá más comentarios en esta etapa", finalizó el boletín.

En el 2011, George Michael había suspendido una serie de conciertos tras sufrir neumonía. Tras ser tratado en un hospital de Viena, dijo a reporteros que la intervención había sido muy delicada, pero que se recuperaba exitosamente.

El mes pasado, se supo que estaba trabajando con el productor Naughty Boy en un nuevo álbum. Desde el 2003, George Michael había anunciado su retiro, pero continuaba ofreciendo conciertos y grabando discos en vivo esporádicamente.

Noticia en desarrollo.











