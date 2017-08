Filarmónica lleva al Parque Viva su último tributo a Bob Marley

El espectáculo Songs of Freedom, con el que la Orquesta Filarmónica de Costa Rica rinde tributo a Bob Marley, se presentará por última vez al público el sábado 23 de setiembre.

El Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, acogerá la presentación que iniciará a las 7 p. m. y se extenderá por dos horas.

"Este será un concierto realmente especial, pues será la última vez que lo presentaremos al público. Hemos decidido que sea una noche inolvidable, pues fue un concierto que gustó muchísimo cuando lo presentamos en el Teatro Melico Salazar, así que llevarlo al Anfiteatro Coca-Cola es un reto enorme para nosotros y nos genera muchísima satisfacción y orgullo poder hacerlo", afirmó el director de la Filarmónica, Marvin Araya.

Songs of Freedom se presentó por primera vez al público el 7 de marzo del 2016 en el Melico Salazar y debido a la alta demanda que tuvo, la productora debió abrir dos fechas adicionales a las dos ya confirmadas el año pasado.

Araya adelantó que respecto a aquella presentación, el último concierto en homenaje al cantante jamaiquino contará con algunas variaciones, entre ellas las gráficas con las que se ambienta el concierto, principalmente por la amplitud en las proyecciones que les permite el anfiteatro.

"Solo puedo decir que serán dos horas de una inyección directa de emociones a las venas del público. Es un concierto tan completo, tan lleno de buena energía, que es imposible que los asistentes no lo disfruten de principio a fin. Además, contamos con la voz de Mitchell Brunings, quien también le da ese toque especial y único a este recital", comentó Araya.

Brunings es un cantante holandés, exparticipante del programa The Voice de su país natal. Songs of Freedom incluye en su repertorio piezas como Iron Lion Zion, Africa Unite, Get Up, Stand Up, Could You Be Loved, War y No Woman, No Cry.

Mediante un comunicado de prensa, Parque Viva informó que las entradas para el Bob Marley filarmónico están a la venta en la página www.boleteria.cr a precios de ¢15.000 (sector 500), ¢17.500 (sector 400), ¢19.500 (sector 101 y 103 lateral), ¢22.000 (sector 102 central) y ¢29.500 (sector 102 y 103), estas tres últimas en Golden Circle.

Los precios incluyen impuestos y cargos por servicio.