Festival ‘94 celebrará dos décadas de punk rock con 12 bandas

Actividad quiere reunir a 2.000 seguidores del género

Para celebrar la primera edición el Festival ‘94, la productora Stand Up decidió organizar un festejo para los amantes del punk rock y géneros afines el 29 de enero en San José.

Los grupos estadounidenses Voodoo Glow Skulls, Guttermorth y Pinhole Down, así como Kevin Seconds (vocalista del grupo 7 Seconds) y Russ Rankin (Good Riddamce) y seis bandas nacionales fueron reunidos en un mismo cartel para armar una celebración atractiva para los fanáticos del punk rock .

“Queremos atraer a todas las personas interesadas en géneros un poco más alternativos como el punk, hardcore y ska , pero tampoco cerrarnos a un tipo de música en específico,”, explicó Óscar Corrales, uno de los organizadores de la actividad.

El festival se realizará en Arenas el Parque, en San José centro (100 este y 25 norte del BCR en el Barrio Chino), un recinto que se está convirtiendo en punto de reunión para lgrupos extranjeros de punk rock, hardcore y hip-hop.

Las entradas se pueden adquirir en yapp.cr (en la app oficial) a ¢15.750. La música iniciará a mediodía y se extenderá por diez horas.

Participarán grupos nacionales que intentan abrirse paso con propuestas afines al punk rock , como Ave Negra, Overseas, Kalibre 38 y Rey en Ruinas, así como bandas respetadas en la escena como Xpunkha y Solocarne.

Experiencia. La productora Stand Up ya ha hecho conciertos con grupos de punk como Face to Face o Sublime With Rome, siempre acompañados de al menos tres bandas nacionales. Pero en esta ocasión, decidieron hacer una actividad más grande.

Por eso, esta vez armaron un festival con nombre propio. El número 94 en el título, alude al año en el que se publicaron cuatro importantes discos de punk rock : Smash, de The Offspring; Dookie , de Green Day; Punk in Drublic, de NOFX y Stranger Than Fiction, de Bad Religion.

“Gracias al éxito que tuvieron estos discos, los medios le empezaron a poner mas atención a este genero y los conciertos empezaron a crecer hasta convertirse en eventos masivos. Nosotros esperamos poder lograr eso con este festival”, explicó Corrales.

El festival espera reunir en El Parque a unas 2.000 personas para que disfruten de los actos musicales. Su promesa al público es que cada uno de los actos invitados ofrecerá una presentación memorable.

“Los que ya vieron a Voodoo Glow Skulls y Guttermouth en Costa Rica saben el buen show que arman en tarima”, comentó Corrales. Estos grupos visitaron el país en el 2006 y 2007, respectivamente.

A un mes de la realización del festival, los de Stand Up ya están pensando en el siguiente paso.

“Estamos analizando hacer este festival 2 veces al año: invierno y verano”, detalló Corrales. “Esperamos para futuras ediciones traer una mayor cantidad artistas internacionales”, agregó el productor.











