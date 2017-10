Fats Domino, leyenda del rock 'n' roll, falleció a los 89 años

Pianista, compositor, cantante y ante todo, pionero del rock 'n' roll. Así se puede resumir la vida de Fats Domino, músico estadounidense originario de Nueva Orleans que este 25 de octubre falleció. La policía de Luisiana, donde residía, confirmó su muerte a la agencia de noticias Associated Press. Tenía 89 años.

La hija del cantante dijo que la leyenda del rock murió en paz y rodeado de su familia. Domino vivió permanentemente en Nueva Orleans. Incluso después de ganar fama permaneció en su viejo vecindario, y algunas veces se lo veía dormir a la intemperie, en una hamaca.

Fats Domino entró por la puerta grande al salón de la Fama de Rock and Roll en 1986, reconocido por su aporte al género con las canciones Blue Monday, Walking to New Orleans y Ain't That a Shame. Esta última fue incluso regrabada por artistas como John Lennon y Kurt Cobain, junto a Nirvana.

Aunque su aporte fue desde el piano y no la gutarra –como Chuck Berry– Fats Domino ayudó a cementar el sonido roquero que se esparció por todo Estados Unidos y luego al mundo.

Antoine Domino Jr. se acercó a la música desde su niñez y a los 14 años decidió salirse del colegio para dedicarse de lleno a tocar en donde pudiera.

Su apuesta, riesgosa para la mayoría, encontró puerto seguro en compañía de Dave Bartholomew, coproductor y coescritor de la mayoría de sus canciones. Juntos vendieron unos 65 millones de discos, entre sencillos y LP.

Antonie Domino, quien tomó su apodo de "el gordo" muy joven, se consolidó en 1949 con su éxito de The Fat Man, una de las piezas legendarias y más tempraneras del rock 'n' roll.

Su ascenso fue rápido. A mediados de la década de los 50 no había un artista negro o blanco que convocara masas como él, pero pronto el rock 'n' roll liderado por guitarras tomó posesión del mundo del pop. En 1960 publicó su último gran sencillo, Walking to New Orleans.

Los sesentas fueron de artistas como Elvis Presley o incluso el pianista Jerry Lee Lewis, pero eventualmente ellos salieron de escena por escándalos mediáticos.

Fats Domino continuó trabajando y entabló relación con músicos jóvenes como Paul McCartney, quien escribió la canción Lady Madonna con Fats en mente. Más adelante, Fats grabó su propia versión del tema, así como otras composiciones de Los Beatles.

Domino fue parte del primer grupo de músicos que entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, al lado de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Chuck Berry.

En el 2005, Fats domino volvió a ser noticia cuando su casa se inundó a causa del huracán Katrina. En ese entonces perdió algunos de sus instrumentos musicales y sus discos de oro. Un año más tarde lanzó su último álbum, Alive and Kicking ("Vivo y coleando"), en beneficio de los artistas afectados por la tragedia.