Falleció Walter Becker, cofundador de Steely Dan, a los 67 años

Walter Becker, cofundador y guitarrista de la banda estadounidense Steely Dan ha fallecido este domingo a los 67 años, según un comunicado en el sitio web del músico.

No se revelaron las causas del deceso, sin embargo, Becker no había participado en los conciertos que el grupo ofreció en el mes de julio debido a problemas de salud.

El cantante y tecladista de la banda, Donald Fagen había asegurado a la revista Billboard que Becker se estaba recuperando y que pronto volvería a estar activo.

El grupo se formó luego de Fagen y Becker se conocieran a principios de los 70 en Nueva York y viajaran a California donde surgió la agrupación junto con los guitarristas Jeff Baxter y Denny Dias, el batería Jim Hodder y el cantante David Palmer.

Su música incorpora elementos de jazz, rock, funk, R&B y pop, entre otros y que se destaca por la elaboradas estructuras de sus composiciones.

La discografía del grupo incluye nueve álbumes de estudio, incluyendo Two Against Nature (2000) que ganó el premio Grammy a disco del año. Han vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo.

Entre sus canciones más reconocidas están Rikki Don't Lose That Number y Do it Again.