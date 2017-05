España sufrió un fracaso histórico en Eurovisión

Durante la final de Eurovisión, el popular festival musical del Viejo Continente que enfrenta a representantes de los países europeos y que es transmitido en vivo a toda la Unión, España sufrió un colapso histórico que ha dejado roncha y pena.

Manuel Navarro, su representante, cantó Do it for Your Lover, pero su interpretación no fue bien recibida ni por el público ni, menos todavía, por el jurado del programa.

Navarro recibió meros cinco puntos, todos provenientes del público; en la votación profesional, no consiguió ni un solo punto.

Durante la actuación, al muchacho se le quebró la voz, lo que le valió una oleada de críticas y burlas a través de Internet; no que ese desliz haya sido el único causante de la penosa participación española.

Según cuenta La Vanguardia (que tituló su crítica de la actuación como Fracaso de España en Eurovisión), el jurado profesional del festival ya había dejado a Navarro sin un solo voto durante los ensayos, que también reciben votación.

Eso causó que las casas de apuesta dejaran a Navarro como el menos probable de llevarse la corona. El español, claro, se encargó de cumplir con esas expectativas a cabalidad.

"He quedado último y es lo que hay. Me voy con la cabeza bien alta. Me voy bien, me voy contento a casa. Al menos no hemos quedado los últimos en el voto del público. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, para sentirnos orgullosos", dijo Navarro a los medios ibéricos, poco después de acabada la gala.

De acuerdo con el diario español El País, la última vez que España tuvo una actuación tan poco decorosa fue en 1999, cuando la cantante Lydia interpretó la canción No quiero escuchar.

Es, además, la quinta ocasión que termina de última en el certamen.

Navarro fue seleccionado como representante de su país a través de un concurso interno producido por TVE, llamado Objetivo Eurovisión. La elección de Navarro y Do it for Your Lover fue vista con recelo por la crítica desde entonces.

Esther Mucientes, crítica de televisión de El Mundo, escribió en su crítica Eurovisión y la vergüenza ajena que "este año desde que el Do it for Your Lover de Manuel Navarro fue elegida en la polémica gala Objetivo Eurovisión el 'vamos a ganar' se transformó en un 'vamos a quedar últimos', 'vamos a hacer el ridículo'".

En efecto, durante la celebración de Objetivo Eurovisión, la rival de Navarro, Mirela, obtuvo más del doble de votos del público que quien resultó ganador, lo que generó una respuesta mayoritariamente negativa de parte del público español hacia su representante en el Eurovisión.











