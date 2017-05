Entrelíneas en un solo disco

Banda nacional estrenó su primer álbum

Desde el año 2006 un grupo de inquietos muchachillos comenzaron a dar de qué hablar en la escena musical de Costa Rica. Con el pasar de los años, sus canciones han marcado pauta en las radios nacionales y, también, se han escuchado en grandes escenarios; definitivamente, la banda Entrelíneas ha sabido cómo mover el ritmo a su alrededor. Sin embargo, no había un trabajo oficial de presentación... hasta ahora.

No cabe duda de que temas como Nadie sabe bailar , Noches buenas , Se siente bien o Hacernos viejos han sido éxitos en la plataforma tica. Eran sencillos y canciones que interpretan con mucho ímpetu pero que no formaban parte de un material discográfico con todas las de la ley. Antes habían grabado un disco corto pero, definitivamente, para una carta de presentación, un álbum era la mejor opción.

Así las cosas, la banda en pleno tomó la decisión de poner todos sus éxitos en un disco y, de paso, grabar algunos temas nuevos para que su público los siga apoyando. Es así como ayer (viernes 12 de mayo), Entrelíneas estrenó Primavera flor , su primer álbum de estudio.

¿Cuál es la razón de dar este paso? La respuesta la comentaron Mau Madriz (voz) y Mario Araya (batería), los fundadores del grupo, en esta entrevista.

¿Por qué decidieron grabar su primer disco hasta ahora, después de casi 10 años de trabajo y varios sencillos exitosos?

Mau: Lo que pasó es que cuando salimos las primeras veces fuera del país nos encontramos con una pequeña barrera de que tal vez estábamos en una entrevista y nos preguntaban cuántos discos teníamos, y cuando contestábamos que ninguno, curiosamente, en ese momento, cambiaba el rol de la entrevista (risas). Por esa razón vimos que el disco es una carta de presentación necesaria, a pesar de que había mucho material.

Mario: Nos habíamos hecho la idea de la distribución de la música en digital, como se trabaja más en la actualidad y pensábamos que los discos ya están obsoletos, pero descubrimos que no era así. Es importante que quien escuche la música tenga la oportunidad de tener en sus manos una producción completa, con una imagen, que sea sensitivo.

Primavera flor está compuesto por las piezas que ya el público conoce y algo de material nuevo, ¿creen que la familiaridad ayudará a que la gente asuma mejor las piezas inéditas que trae el disco?

Mau: No dudo de que a quién le guste Entrelíneas y escuchen lo nuevo quizá les guste más porque las canciones son más maduras, hechas con más calidad y más cariño. Por todos lados están mejor hechas que las anteriores.

¿Cómo lograron que los temas nuevos no desentonaran de las piezas que ya el público conoce?

Mario: Lo lindo de este disco es que ya lo pusimos a prueba y a la gente le gustó . Ahora tienen la opción de conocer material que no habían escuchado y apreciar la madurez que el grupo ha logrado con el paso de los años.

Hay una colaboración con Debi Nova. ¿Cómo se logró y cuál fue el resultado?

Mau: Es una historia muy linda porque, aunque trabajamos todos los temas nuevos sin ninguna presión, esa pieza en especial sentíamos que no encajaba en el disco porque tenía un feeling más acústico y romántico y cuando la terminamos en el estudio, no sonaba mucho a Entrelíneas, sonaba más como a Debi Nova; de hecho entre broma y broma quedó bautizada como “La de Debi”. Un día pensé que no perdía nada con escribirle a ella –aunque no la conocía– y presentarle la canción para ver si se animaba a cantarla con nosotros. Dos semanas después, con un correo hermoso, nos dijo que sí.

Mario: Ya le habíamos echado tierra a la idea de grabarla con ella y de pronto contestó. Lo que nos mandó era lo que le hacía falta a la canción, casi que dejamos solo la voz de Debi y sacamos a Mau porque con ella bastaba (risas).

¿Cuáles son las razones por las que, musicalmente, lograron encajar las canciones nuevas con las pasadas?

Mau: Definitivamente, a la madurez, y a que también le dimos un aire nuevo a algunos de las piezas pasadas. Por ejemplo, Hacernos viejos tiene un mensaje muy fuerte y muy romántico –que le hice a mis abuelos cuando cumplieron 70 años de casados– y cuando la estrenamos no tuvo impacto porque éramos muy nuevos; pero para el disco decidimos regrabarla con la Orquesta Filarmónica para darle más color y se convirtió en una de las favoritas.

¿Sienten que con este disco están logrando ya su meta y que la cohesión entre lo pasado y lo actual es satisfactoria?

Mario: La etapa de Entrelíneas todavía está empezando. Todo lo que hubo antes fue aprendizaje, maduración y una oportunidad para conocernos y entender qué queremos hacer, el disco es el resultado de eso. A partir de ahora realmente empieza el trabajo, es ojalá el primer disco de muchos porque queremos apuntar a una proyección internacional.

Mau: Ha sido un proceso lindo porque al principio corríamos como atarantados y ahora pensamos más cada paso que damos.

Hicieron un concepto total que conlleva imagen, presentaciones en vivo, la grabación... ¿a qué se debe todo?

Mau: Básicamente, queríamos que tuviera una presencia visual muy fuerte. Nos reunimos con Alberto Barahona para que nos hiciera propuestas, le dimos referencias sobre artes y portadas, él nos presentó varias opciones y la que más nos gustó era un buqué de flores similar al de la portada; por ahí empezó el ride de las flores. Cuando elegimos el arte, fue la propia obra la que nos dirigió a amarrar el disco y a darle un nombre. Aunque en Costa Rica no tenemos primavera nos gusta el concepto de que todo renace, de que todo es fresco y este es el caso del álbum que así como tiene piezas viejas, hay un renacer de la banda con otras canciones.

Mario: Hicimos un trabajo completo porque no solo se trata de que la música suene y suene bien, sino que se vea bien todo el concepto con fotos, imágenes, luces y sonido. El resultado es una representación del equipo que nos ayuda a reforzar nuestra imagen; es profesionalizar nuestra labor y sacar el chip de que esto es un hobbie y poner el de que es una profesión, estamos enfocando todas las fuerzas en el proyecto y por eso tiene tanto amor. La idea es internacionalizarlo y estar al nivel de grandes industrias como la de México y que no nos vean como los ticos pobrecitos.

¿Qué significa el productor Ale Fernández en este disco y en la trayectoria de Entrelíneas?

Mau: Definitivamente, Ale es el sexto integrante del grupo. Lo curioso es que ha sido un proceso de crecimiento también de parte de él junto con la banda; recuerdo que las primeras piezas que hicimos con él las grabamos en el estudio que tenía en la casa de los papás, después en su estudio casero y las últimas en un lugar chivísima que tiene en Escazú.

Mario: El proceso de producción se facilita con él porque somos muy amigos. Nunca nos sentíamos invadidos o presionados por tiempos o precios; hay una química muy divertida y la pasamos muy bien. Es un grupo de amigos haciendo música con un gran productor y con muy buena calidad, es una comunidad.

¿En qué han cambiado?

Mau: En muchísimas cosas. Al principio era un rock alternativo, algo menos comercial que lo de ahora. Hay una evolución muy importante en las letras y los sonidos.

Mario: Ahora tenemos un norte más claro como banda que incluye sonido, imagen y mensaje. Somos más compactos, antes hacíamos música y letra y grabábamos desde bossa nova , rock o balada, nada más componíamos. Ahora tratamos de que todo tenga un hilo conductor y sea coherente.

Han logrado ser parte de espectáculos internacionales muy importantes. ¿Qué les ha aportado eso?

Mario: Hay dos puntos importantes: uno la exposición y dos la experiencia al entender cómo se mueve la música. Cuando hemos abierto conciertos no son siempre las condiciones que queremos –a pesar de que los productores se portan muy bien– la premura nos ha ayudado a perfeccionar el show con poco tiempo, es una gran experiencia.

Mau: Todo lo que uno aprende solo compartiendo escenario con grandes artistas es ganancia. El solo hecho de estar vineando lo que hace un bajista o cómo los técnicos conectan los equipos suma a la experiencia. Además, hay que dejarse de cosas, el roce con grandes estrellas y conocerlos lo hace a uno creérsela y salir a escena con muchas ganas.











