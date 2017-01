Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Desde las 12:30 p. m. empezó a sonar en Palmares la música en vivo de la banda costarricense de pop Entrelíneas, encargada de inaugurar el último concierto de las Fiestas de Palmares, en Alajuela.

Interpretando temas originales como Se siente bien y Noches buenas, además de canciones prestadas como Mr. Brightside, de The Killers, y Jennifer del Estero, de Illya Kuryaki and the Valderramas, Entrelíneas calentó a los primeros cientos de asistentes al concierto gratuito.

Como plato principal del espectáculo estará el grupo mexicano Café Tacvba, que promociona su sencillo El futuro y está a las puertas de estrenar nuevo álbum en estudio.

Antes de Café Tacvba se presenta la banda de rock Gandhi, cuyo concierto arrancó a la 1:30 p. m. con canciones como Ondularte y Quisieras, y con el área de conciertos ocupada a más de la mitad de su capacidad.

La llegada de Café Tacvba al escenario está pactada para las 3 p. m.

El ingreso al área de conciertos es libre y para todo público, pero es prohibido entrar con cigarros, encendedores, bebidas y comida.











Comparta este artículo Entretenimiento Último día de Palmares calienta con Entrelíneas y Gandhi Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Último día de Palmares calienta con Entrelíneas y Gandhi Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.