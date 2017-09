Elías Mora se lanza como cantante con ‘I’ll Be Here’

Elías Mora tiene en la sangre la afición por la música. Hasta donde recuerda nunca ocultó esa pasión, que potenció con los años y que lo impulsó a lanzar su carrera musical a mediados de esta semana.

“Siempre me ha encantado la música. Ha sido una pasión que desde niño me hacía estar horas tocando batería, piano o guitarra sin que me aburriera. Cuando llegaba a mi casa del colegio me sentaba al piano a sacar canciones poniendo tutoriales, a tocar piezas que me gustaban y a practicar otras. Ya con los años fui mejorando y después me dio por hacer mis propias canciones”, refirió Mora sobre sus inicios.

De esa manera, el vecino de Alajuela fue cultivando su talento, que lo expuso más públicamente a los 14 años.

A esa edad y junto con otros amigos, Mora comenzó con unos conciertos acústicos en un restaurante de un primo suyo, en Fraijanes de Alajuela.

“Tocábamos música roots en las noches e invitábamos a amigos. Así empecé. Luego mi hermano estaba en una banda de un género hardcore y ahí tocaba con ellos en algunas oportunidades”, recordó Elías Mora, hoy de 22 años de edad.

Aquellas participaciones solo estrecharon más su relación con la música, que ha mezclado en los últimos años con la Aviación (estudió Despacho aéreo).

Primer sencillo. Con trayecto en ambos terrenos, Elías Mora decidió presentarse al país como cantante el miércoles pasado.

I’ll Be Here es el primer sencillo de este artista, la más reciente voz del pop en el país.

“Esta pieza la escribí hace un par de años mientras vivía con unos familiares en Nueva Jersey (Estados Unidos). La canción no está dirigida a nadie en particular, cada quien la puede tomar como su propia historia. Trata del amor, de una persona que tiene miedo, que se siente en la oscuridad y alejada del mundo, pero que encuentra a alguien que le da fuerza y motivación para seguir”, dijo respecto a su pieza, grabada en el Sweet Home Studios, del artista costarricense Ale Fernández.

“Siempre quise trabajar con él (Fernández) porque me inspira mucho. Gracias a Dios se dio. Yo compuse la canción y la letra y se la llevé a Ale como esqueleto y entre él y yo armamos el cuerpo. Él es parte de la producción de la canción”, explicó Mora.

El cantante dijo que en esta primera pieza se vio influenciado por Fernández y megaestrellas de la música como Bruno Mars y Justin Bieber.

Elías Mora adelantó que I’ll Be Here formará parte de una producción discográfica que espera lanzar en el primer semestre del 2018.

En tanto, el nuevo artista costarricense continuará con sus próximos proyectos: una colaboración con el cantante Andrés Loaiza y una nueva canción original que estaría lista para inicios de noviembre.

A finales de este mes, el talentoso muchacho presentará el videoclip de I’ll Be Here , que contiene tomas de dentro y fuera de Costa Rica.

“Me gusta que la música tenga un sentido, que posea algo significativo para mí y para los demás, que tenga un propósito real y que pueda afectar, positivamente, las emociones de la gente”, manifestó Mora en relación con su enfoque artístico.

I’ll Be Hereya está en Spotify, YouTube y iTunes.