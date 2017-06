Eddie Mora estrena disco, obra y edición de 31 partituras

La portada de Plegaria , el nuevo disco de Eddie Mora , muestra el reflejo de una iglesia ortodoxa rusa en la nieve. Hay ecos de un poema de Marina Tsvetáyeva; hay recuerdos propios de Mora, cuya música bebe mucho de fuentes rusas.

Tales resonancias resumen bien una trayectoria musical para la que ha llegado un punto de inflexión. Este lunes, el reconocido compositor y director de la Orquesta Sinfónica de Heredia presentará la edición de 31 partituras suyas, coeditadas con Vladislav Soyfer, en la Sala María Clara Cullell de la Escuela de Artes Musical (EAM, en la Universidad de Costa Rica), en un recital comentado gratuito , a las 7 p. m.

Pero además de la revisión, que abarca obras escritas entre el 2000 y la actualidad, Mora pasará de una vez a otro capítulo, presentando Plegaria , con cinco obras suyas escritas entre el 2012 y el 2017.

Al día siguiente, Mora seguirá celebrando, cuando la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, bajo la batuta de Alejandro Gutiérrez, estrene su pieza Ofrenda , compuesta por el 75.° aniversario de la EAM . El concierto será a las 7:30 p. m. en el Teatro Popular Melico Salazar.

Su música. Para Mora, lograr la edición formal de 31 de sus obras –de un catálogo que se acerca a 70 títulos– es consolidar su trabajo y permitirle difundirlo mejor entre agrupaciones locales e internacionales. “Comenzamos desde hace tiempo ya un trabajo de ir editando y revisando las obras para darles formato de partitura con estándares internacionales”, dice.

“Vladislav Soyfer logró incorporar los requisitos más importantes para configurar una partitura y poder presentarla a cualquier agrupacíon con trasnparecnia y claridad que dmanda”, explica. “Es un trabajo minucioso, muy lento, de diagramación y de edición musical”.

Como todo proceso de revisión de lo propio, le permitió reconocer constantes, definir evoluciones y nutrirse de lo ya logrado. “Antes mi preocupación era más cristalizar una idea musical dentro del mundo musical: me preocupaba enmarcarme en ciertas formas tradicionales”, reconoce. “Ahora siento que la forma y el recurso instrumental están mucho más libres; es un discurso que ha tomado una forma propia, no una forma establecida. Para ponerlo de alguna manera, he salido un poco más del cuadrado musical y me he metido más en la textura de lo abstracto. Se ha convertido de algo más figurativo en algo más abstracto”, estima.

Para cualquier artista, segmentar así su propio catálogo es una forma de revisar y redfinir la historia propia. ¿Cómo se eligieron las que sí merecían un puesto en esta edición formal de partituras? “Siempre es un dilema. Originalmente contabilicé 90 piezas desde 1995 hasta el 2017. Estamos hablando de 22 años de estar trabajando constantemente en la composición. Cuando conté las 90 bras hice una primera revisión y eliminé una tercera parte. Eliminé de mi catálogo 30 piezas. Posiblemente cumplieron un papel importante en su momento, pero ahora había que eliminarlas. Preferí dejarlas como estudios”, confiesa.

“Es una manera de cristalizar una época y de alguna manera simbólica yo cierro una etapa creativa de 22 años de trabajo”, dice Mora. “Uno tiene que nutrirse varias veces de su propia obra, echar la mirada para atrás, revisar qué movió el proceso creativo entonces y rescatar los elementos expresivos con los que uno todavía se siente identificado, para seguir desarrollándolos en esa dirección”.

Entre otras cosas, la revisión le ha permitido identificar recurrencias como la vinculación con las artes visuales y la poesía. “ La palabra ha sido una motivación directa. Mi motivación ha sido muchas veces conjugar cosas que forman parte de mi propia historia. De alguna manera mi música es un eco de las palabras”, estima.

La coincidencia de las actividades programadas para esta semana le permitirá el placer adicional de estrenar una obra, en la cual explora sonoridades distintas de las que se podrán escuchar el lunes. Por petición del maestro Alejandro Gutiérrez, compuso ‘Ofrenda’, que se interpretará el martes en el Melico Salazar. “Decidí escribir algo para la EAM en conmemoración de 75 años. Formo parte de la escuela y es razón más que suficiente para hacer algo nuevo. Escogí la palabra Ofrenda. Es una ofrenda de algo material a lo intangible”, dice Mora.

“La idea mía era, a través de los sonidos,de sacar un sonido algo primitivo, fuerte, evocativo en algunos momentos, intenso en otros, es ofrecer algo material a algo que es intangible, de lo materia a lo espiritual. La orquesta me sirve como un gran instrumento para cristalizar eso desde un punto de vista musical. Los lenguajes que estoy utilizandoo han sido novedad para la orquesta; me di a la tarea de fortalecer el músculo sonoro de la orquesta.

"La pieza se maneja en ámbitos sonoros fuertes. Suena casi en su totalidad en matices muy densos y con eso quise darle mucho énfasis a la expresividad sonora en matices un poco estrenduosos. Experimenté algo que por primrera vez utilice´, manejar diferentes capas sonoras. A veces tres momentos musicalss que transcurren en mismo momento, pero con poca relación entre sí, de modo que la persona que escucha elija la franja de su mayor interés. Es un recurso escenográfico, si se quiere, es como ver una escenografía en perspectiva, puedo elegir si veo lo que tengo al fondo, en medio o al frente”, describe lo que podremos escuchar en su ‘ofrenda’ musical.