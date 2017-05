EPICA regresa con el universo bajo la manga

Entrevista con el fundador y guitarrista Mark Jansen

Hace quince años Mark Jansen tomó la decisión de dejar el grupo de metal After Forever. Los ensayos y conciertos con ese grupo fueron parte de su formación como máster en psicología, pero él quería llevar la música a otro lugar.

Jansen quería hacer sinfonías metal con guitarras eléctricas, violines y chelos. También quería contar historias. Desde entonces, cada uno de los siete álbumes de su banda ha tenido un concepto central y han reflejado distintos momentos de las eras de la humanidad.

“Creo que en las letras he seguido mis propios intereses y cada álbum entonces es reflejo de esos estudios o investigaciones que hago por mi propia cuenta”, comentó Jansen a Viva en una entrevista telefónica.

Este viernes 5 de mayo, el concierto que dará Jansen junto a sus cuatro compañeros y a la vocalista Simone Simons será un repaso por todas esas historias y cada una de esas eras.

La presentación será en Club Pepper's y fue organizada por Black Line Productions, la misma empresa que los trajo por primera vez al país, el 19 de setiembre del 2012.

Jansen comparte la emoción por este concierto con los más de 1.500 fanáticos que se anotaron a ser parte de la presentación. “Costa Rica ha sido uno de los mejores públicos que hemos tenido”, dijo con seguridad.

“El público gritó y cantó tanto que casi no pudimos oírnos en las primeras dos canciones, la gente se volvía loca con la música y el lugar estaba muy húmedo por el calor de la gente. Fue algo inolvidable y esperamos que vuelva a ser así”, señaló el guitarista.

Epica se embarcó en una gira por tres continentes para promocionar su álbum The Holographic Principle (2016), su sétima producción de estudio.

Conceptos. The Holographic Principle tiene 12 canciones y se extiende por 72 minutos. El álbum parte de la teoría del mismo nombre, la del “principio holográfico”, en la que se afirma que el universo es en realidad una ilusión óptica, un holograma.

La idea es compleja, pero Jansen la considera una viable, tan viable como cualquier otra teoría y tan real como cualquier pensamiento que tengamos.

“Desde niño me he interesado por la forma en que funciona el universo y siempre he tenido muchas preguntas que se han quedado sin respuesta”, confesó Jansen, de 38 años.

“He leído muchos libros sobre este origen del universo, estudié psicología –algo que me ayudó a entender varias cosas– y creo que la búsqueda de ese significado es la más interesante que he hecho en mi vida”, comentó Jansen.

Las temáticas en los discos de Epica han tenido un desarrollo de la mano de los intereses de Mark Jansen. Algunas de las primera canciones de Epica, incluidas en el álbum The Phantom Agony (2003), trataraon sobre los peligros de las religiones.

Consign to Oblivion (2005) fue inspirado en la civilización Maya, mientras que Design Your Universe (2009) trata sobre física cuántica. La variedad es evidente y la evolución tiene cierta cronología real, pero Jansen dice que no fue intencional.

“Lo que sea que me fascine es lo que queda plasmado en las letras y por eso la música se conecta conmigo en un nivel personal”, señaló Jansen.

Producción.The Holographic Principle tomó varias capas de producción para llegar hasta los fans. Primero, cada uno de los miembros del grupo llevó canciones compuestas, ideas sueltas y melodías.

“Trabajamos en conjunto y ada ensayo nos permitió mejorar los temas, todos le agregamos ideas a las canciones de los demás. Luego hicimos una nueva selección de temas y tuvimos que dejar algunos por fuera”, comentó Jansen con algo de pesar.

Él se dio a la tarea de trabajar un mes entero en las letras del álbum. Su proceso es de inmersión y por eso prefirió hacerlo todo de un tirón, mientras sus compañeros iniciaron las grabaciones en el estudio.

“Para mí tendría mucho sentido que todo lo que tenemos a nuestros alrededor es una ilusión, que nada importa y que solamente existimos porque estamos conscientes de ello. Ha sido muy emocionante profundizar y escribir letras de canciones sobre eso”

Una vez elegidos los temas, el productor Joost van den Broek le propuso al grupo hacer una versión acústica de las canciones para lanzarlas en una edición especial. En estas versiones, el grupo trató de capturar un sentimiento distinto al original, como una forma de plantearse el reto.

Epica no tocará estas versiones acústicas pronto, según Jansen. Lo dice con seguridad, pero con el mismo temple dice que no está en su personalidad decir nunca o hablar de cosas definitivas.

Lo que sí sabe es cómo le gustaría que oigan su álbum. “La mejor forma sería en un carro. Escucho mis propios álbumes o los de otros en el carro cuando manejo al aeropuerto –algo que me toma por lo menos una hora– y ese es mi lugar favorito”, explicó el guitarrista.

Casa y gira. Costa Rica será la primera parada en Centroamérica (visitarán Honduras el sábado 6) para que luego la banda viaje a distintas ciudades de México y Colombia. La gira ha estado en Asia, unas 30 ciudades de Europa y más de 20 de Estados Unidos.

Epica es una potencia del metal sinfónico y por eso su agenda suele estar apretada. Jansen divide su tiempo entre este proyecto, su otra banda MaYaN y un proyecto de metal que alista con su novia Laura Macri, cantante soprano.

Jansen dice que la vida de músico le gusta. De hecho, cree que para él es más fácil sobrellevar sus obligaciones como músico que como individuo. “Creo que paso más ocupado que cuando estoy de gira”, dijo entre risas.

“Tengo tres perros y dos gatos que me demandan mucha atención y a los que les doy mucha atención. Estoy trabajando también en el diseño de una casa y también me gusta andar en bibicleta mucho, trato sacar tiempo para hacer deportes”, detalló el guitarrista.

Tan inquieto como es Jansen en casa lo es en el escenario. El músico dispara poderosos riffs de su guitarra que acompañan la majestuosa voz de Simone Simons. Él ama la música y dice que su lugar favorito es en donde pueda compartirla con mucha gente.

“Espero que el concierto en Costa Rica sea muy enérgico, aunque no creo que pueda ser de otra manera”, dijo el guitarrista, emocionado.











