Doctor Krápula en Costa Rica. 'Vamos a hacer una fiesta bien divertida'

Banda colombiana se presentará esta noche en Grito Latino

Los colombianos de Doctor Krápula preparan la dosis de energía, baile y explosividad con que inyectarán este sábado 6 de mayo en horas de la noche al público costarricense.

El grupo forma parte del cartel de invitados de la segunda edición de Grito Latino, un encuentro costarricense de expresión de música latinoamericana que busca llegar al público a través de distintas plataformas.

Similar a su pasada edición, Grito Latino tomará el Hard Rock Café, en Belén, a partir de las 6 p. m. Además de los colombianos, durante la noche se presentarán Los Caligaris (de Argentina), LecheBurra (de Nicaragua) y El Guato, La milixia y Republica Fortuna (los tres de Costa Rica).

A solo horas de saltar al escenario, los integrantes de Doctor Krápula conversaron con Viva acerca de la presentación, un show al que no le faltará ni la fuerza y potencia de la banda ni sus grandes clásicos.

"Queremos armar el setlist con la gente y darles gusto de lo que quieran escuchar. Vamos a tocar los clásicos como La fuerza del amor, El pibe de mi barrio, Democracy que es una canción anti Trump (Donald, el presidente de Estados Unidos). Queremos hacer un show muy divertido y con bastante fuerza. Nosotros somos muy prendidos entonces habrá mucha energía, baile e interacción con la gente. Vamos a hacer una fiesta bien divertida", refirió el tecladista de la banda Sergio Acosta.

El grupo aprovechará el concierto para presentarle al público algunos de los temas que contiene su más reciente disco Animal.

"Animal es nuestro disco más honesto desde la perspectiva más individual. Por primera vez nos dimos la oportunidad de expresar lo que sentíamos nosotros hacia adentro y no solo de lo que pasa afuera. En Animal están nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras ansiedades y sentimientos de amor también. Hay un par de canciones que tienen mucho de amor y pasión. Es un disco auténtico porque no habíamos explorado esa parte humana nuestra porque estábamos más dedicados al manifiesto, a la crítica y a denunciar. En Animal sí hay denuncias, pero más enfocadas en nuestro sentir individual y humano", contó el bajista David Jaramillo.

Los colombianos afirmaron estar ansiosos con su regreso a Costa Rica, un país que, desde sus puntos de vista, los han acogido y en el que buscan presentarse con frecuencia.

"Estamos muy contentos y agradecidos porque no es fácil salir de tu país y que te abran las puertas y te reciban tan bien como nos reciben acá, en Costa Rica. Esperamos volver unas dos o tres veces al año porque nos encanta. Nos sentimos a gusto y también se nota que disfrutan la música. Con Costa Rica nos sentimos conectados porque estamos cerca, las realidades de nuestros países son parecidas, por eso estamos felices de estar acá", opinó el baterista Nicolás Cabrera.

El guitarrista Germán Martínez destacó también que "en Costa Rica" se vive más sabroso y que eso es un impulso mayor para no abandonar por tanto tiempo al público local.

Mientras que Mario Muñoz, el vocalista de la banda, aseveró que entre ambos países se han tendido puentes en busca de apoyar los talentos y fortalecer la industria latinoamericana.

"Hay una cosa muy importante y es que se está tejiendo un lindo puente entre estos países, porque antes no se conocía nada de Costa Rica en Colombia y eso cambió hasta hace unos años. Entonces no solo hemos tenido el gusto de venir aquí sino que ahora nos visitan bandas ticas allá y eso es lo más bonito porque no es solo sembrar individualmente sino arar el terreno para todos", dijo Muñoz.

De ahí que la banda potencia plataformas como la de Grito Latino, porque busca un intercambio cultural en el que todos ganan.

"Los políticos nos quieren dividir todo el tiempo y poner fronteras, y poner visas y poner trabas, pero el arte lo que está haciendo es romper esos muros políticos que se ponen y eso para mí es lo más importante: que la cultura vaya y venga", afirmó Mario Muñoz.

Las entradas para el Grito Latino están a la venta en línea por medio de Yapp! y en las tiendas Nuevo Mundo. El costo por boleto es de ¢12.000.











