'Despacito' el video más visto en la historia, no estará nominado en premios MTV

NUEVA YORK APDespacito , el video más visto en la historia de YouTube, no estará nominado en ninguna categoría de los premios MTV. ¿El motivo? La cadena dice que esto se debe a que sus creadores nunca buscaron la nominación.

Un vocero de MTV dijo el lunes a The Associated Press en un comunicado que “el video de Despacito no fue presentado para su consideración”. El video del megaéxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee no se ha transmitido por MTV, pero sí por MTV Tres, el canal latino de la compañía.

Universal Music Latin Entertainment, el sello discográfico que lanzó Despacito , dijo a la AP que invita a MTV a transmitir videos en español en su canal principal.

MTV no explicó por qué no ha transmitido Despacito en su canal principal cuando la AP preguntó.

“Las grandes canciones trascienden la geografía y el idioma, y nuestros artistas producen videos musicales que llegan a un público global apasionado, algo resaltado con Luis Fonsi y Daddy Yankee rompiendo rápidamente los récords de vistas y streaming en las plataformas de audio y video con Despacito. Estamos orgullosos de trabajar con MTV para exponerle a nuevos públicos la música de nuestros artistas y acogeríamos la decisión de MTV de reconocer videos en español en su canal principal y en el programa de los Premios a los Videos Musicales”, dijo un vocero de la disquera.

No detalló por qué el video musical no fue enviado a los premios para ser considerado.

MTV dijo, sin embargo, que el tema será reconocido con una nominación en la categoría canción del verano, lo que se anunciará oficialmente la semana del 21 de agosto. Los VMA, como también se le conoce a estos premios por sus siglas en inglés, se transmitirán en vivo el 27 de agosto.

MTV, que principalmente transmite reality shows como Teen Mom y Catfish, rara vez pone videos musicales en su canal principal. MTV2, MTV Classic y otros derivados sí lo hacen con regularidad.

Despacito se ha convertido en un éxito masivo alrededor del mundo. La canción, cuyo video recientemente alcanzó más de 3.000 millones de vistas en YouTube, es la más escuchada de todos los tiempos en servicios de streaming y tiene 14 semanas en el No. 1 del Hot 100 de Billboard.

Es la primera canción mayormente en español que encabeza esa lista desde Macarena de Los del Río en 1996.

La canción, lanzada en enero, tuvo un impulso en el mercado estadounidense cuando Justin Bieber participó en el remix , lo que la llevó del Top 40 al Top 10 y luego al No. 1. Este remix no tiene un video oficial.

En una entrevista con AP, Fonsi dijo que no se percató de que el video no había sido nominado a los VMA y que estaba feliz por el éxito masivo que ha tenido la canción”.

“Los premios son muy importantes, ¿pero qué mejor premio que tener el video más visto en el mundo de la historia? Realmente no hay nada más grande que eso”, dijo Fonsi en referencia al récord de su video en YouTube. “Con suerte ganaré algunos premios más adelante, en el camino, pero creo que ya tengo el más grande, directo de la gente”.

Los VMA 2017 se transmitirán el 27 de agosto por la noche. Kendrick Lamar encabeza las nominaciones con ocho candidaturas, mientras que The Weeknd y Katy Perry, tienen cinco cada uno.