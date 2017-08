'Despacito' se convierte en el video más visto en YouTube

Nueva York

El video musical de la canción Despacito se convirtió, este viernes, en el más visto en la historia de YouTube.

Esa plataforma anunció que la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee alcanzó los 2.993.786.682 de vistas, superando el récord previo de See You Again, el tema de Wiz Khalifa y Charlie Puth para la banda sonora de Rápidos y Furiosos 7.

Despacito se convirtió en un éxito internacional este año, encabezando la lista Hot 100 de Billboard.

En tanto, el video del popular remix con Justin Bieber, ha sido visto unas 464.000 veces.

La pieza está en camino a convertirse en el primer video en alcanzar 3.000 millones de vistas en YouTube, donde también es el clip con más "me gusta".

A mediados de julio la canción de reguetón fue declarado como el tema más reproducido en streaming de la historia.

En esa ocasión, la discográfica Universal Music Latin Entertainment anunció que la canción en su versión original y remix, alcanzó los 4.600 millones de reproducciones en las plataformas de Internet, entre ellas YouTube y Spotify.