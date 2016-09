Descendents tocará por primera vez en Costa Rica en el festival Skate Punk

Se presentará en el Dope Club, en San Pedro

La emblemática banda punk de la década de los 80, Desdendents, se presentará por primera vez en Costa Rica en el marco del festival Skate Punk, que se realizará el 9 de diciembre en el bar Dope Club, ubicado en San Pedro.

Costa Rica será una de las cinco paradas que hará el grupo californiano por su gira por América Latina, la cual incluirá conciertos en Brasil, Argentina, Chile y México.

El festival Skate Punk es organizado por el promotor colombiano Sergio Martínez.

"Nosotros empezamos el Skate Punk en Colombia hace cinco años y esta vez queremos llevarlo a otros países y consideramos que Costa Rica sería un destino ideal para llevar esta fiesta, esto por las recientes presentaciones de bandas como Rise Against, Strung Out y Face to Face", explicó Martínez.

Martínez espera que la recepción del público tico sea buena. Considera que llegarán más de cien personas a la presentación.

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería digital Inport y tienen un precio de $40 (¢22.300)

Descendents se formó en 1977 y es reconocido por su disco Milo Goes To Collage (1982). Este año estrenó su séptimo disco de estudio Hypercaffium Spazzinate, que alcanzó el puesto 20 en la primera semana de agosto en el top 200 de las revista Billboard.

La banda, compuesta por los veteranos Bill Stevenson, Milo Aukerman, Karl Alvarez y Stephen Egerton, se presentó por última vez el 2 de setiembre en el Riot Fest en Denver.











