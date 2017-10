Demi Lovato habla sin filtros sobre su adicción a la cocaína en nuevo documental

“Mi papá era drogadicto y alcohólico y supongo que siempre busqué qué fue lo que él vio en las drogas, qué fue eso que lo hizo preferirlas a estar con su familia”.

Con esa franqueza en las palabras, Demi Lovato habla en el documental Simply Complicated (Simplemente complicada), publicado en exclusiva en YouTube.

Durante 78 minutos, la estrella de 25 años explica cómo su ascenso al estrellato estuvo ligado con su consumo de drogas, al punto en que tuvo que tomar una pausa de la música.

El documental se puede ver de manera gratuita en el canal de YouTube de la cantante y es parte de la serie YouTube Exclusive. En esta plataforma se puede encontrar el video con subtítulos en inglés y español.

“Me da mucha ansiedad esta entrevista”, dice Demi Lovato al inicio de su nuevo documental. “¿Por qué?”, le pregunta su entrevistadora. “Porque la última vez que hice una entrevista así de larga estaba drogada con cocaína. El video se llamaba Staying Strong (Manteniéndome fuerte)”.

El silencio y las mentiras plagaron la carrera de Demi Lovato como adolescente. Su primera aparición en televisión fue en el programa de Barney y luego construyó una exitosa carrera como actriz e intérprete en Disney con Camp Rock y Sunny entre estrellas.

Revelaciones

La cantante hace revelaciones sobre su vida personal y también presenta las nuevas canciones en las que está trabajando. Demi Lovato explica en el documental que la primera ocasión en la que probó la cocaína fue a los 17 años, para tratar de encajar con su grupo de amigos.

Para ese momento, ella era una estrella de Disney –trabajó con la empresa desde los 15 hasta los 18–, aunque en ningún momento menciona que fue con alguno de sus compañeros de trabajo que se acercó a las drogas.

“Tenía mucho miedo porque mi mamá siempre me dijo que el corazón te podía explotar si lo hacías. Pero lo hice de todos modos y lo amé. Desde la primera vez que lo hice, me salí de control”, señala Demi Lovato en el documental.

El historial con su padre, un adicto con tendencias violentas y la ansiedad del trabajo y la presión por triunfar fueron el motor para que Demi Lovato empezara a tomar conductas autodestructivas.

“En ese momento no poníamos atencuión porque la respuesta fácil era pensar 'es solo una chica, una adoelscente, está siendo dramática'”, dice Phil McIntyre, manager de Demi Lovato. Y quien en ese entocnes manejaba al grupo Jonas Brothers.

“Ella se empezó a volver más violenta y más difícil. Pasaba todo el día durmiendo, quizá deprimida (…) no me di cuenta de que eso eran señas de un problema aún más grande”, agregó el manager.

El cambio

Fue en el 2010, justo después de que la cantante visitara Costa Rica junto a los Jonas Brothers, cuando su manager y familia se dieron cuenta de que ella estaba consumiendo alcohol y aderrall, una droga de receta (anfetamina) utilizada para mantenerse concentrado y acelerar la actividad cerebral.

La familia se enteró porque Demi Lovato organizó una cena con sus bailarines en Colombia y la fiesta terminó en una habitación de hotel en la que había alcohol y marihuana. Una de las bailarinas le dijo a la familia de los hermanos Jonas que Demi estaba consumiendo Adderall y luego, Demi se encargó de averiguar quién era para buscar venganza.

El episodio culminó con una golpiza en el avión de camino a la siguiente fecha de la gira, lo que abrió paso a que su familia la ingresara en un centro de rehabilitación por sus “problemas emocionales y físicos”, sin mencionar nada de su consumos.

El documental da a entender que Disney no le permitía revelar que había usado drogas de algún tipo aunque deja claro que, durante el tiempo en que trabajó allí, fue cuando tuvo sus peores momentos con las drogas.

“Recuerdo que nada más necesitaba estar drogada para lidiar lo que sentía durante ese momento”, admite Demi. Su consumo de cocaína y alcohol solamente aumentó hasta que su equipo la obligó a desechar su teléfono celular, el canal por el cual se comunicaba con los vendedores de droga y amistades que no le convenían.

“Lo más importante es que en el punto de quiebre, cuando te das cuenta que tienes a un grupo de gente que quiere ayudarte. Ahí solo queda rendirte ante sus cuidados”, señaló Demi Lovato.

Demi Lovato admite que aunque lleva cinco años y medio de no consumir drogas, aún no ha logrado dejar de lado su desorden alimenticio. “Estoy volviendo a vomitar”, le confiesa a su mánager en el documental.

Quizá todos sus problemas aún no han sido solucionados, pero Demi Lovato cree que con la música que hizo en su nuevo álbum, Tell Me You Love Me –lanzado en setiembre– muchas de las heridas han empezado a sanar.