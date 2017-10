Debi Nova recontará su carerra en el auditorio nacional

Debi Nova ha sido corista de Sergio Mendes y Ricky Martin; ha cantado duetos con Franco de Vita y Sheila E y tiene casi 20 años de experiencia en escenarios.

Pero el 14 de octubre ella se enfrentará a un reto que nunca ha tenido en su carrera profesional: no será telonera ni parte de un festival sino que tendrá su primer concierto en solitario en San José. Será la primera vez en la que el público irá a una boletería y pedirá “una entrada para el concierto de Debi Nova”.

“Hace siete años salió mi primer álbum como solista y es la primera vez que hago un concierto mío; qué honor, pero qué nervios, también”, dijo entre risas la compositora de 37 años.

El álbum Gran ciudad (2017), grabado en Brasil con una banda en vivo y nominado al Grammy Latino como mejor álbum de cantautor o cantautora le da el nombre al espectáculo, pero el público también podrá escuchar en el concierto música de los álbumes Soy (2014) y Luna nueva (2010).

Elrecital será en el Auditorio Nacional (Museo de los Niños) en San José, – recinto que puede albergar unas 700 personas– y allí interpretará unas 20 canciones.

Los boletos para el espectáculo Gran ciudad de Debi Nova están a la venta en www.eticket.cr y puntos Servimás autorizados. Cuestan ¢40.000 en luneta central, ¢32.000 en lunetas izquierda o derecha o ¢17.000 en segundo piso (entrada general). El show iniciará a las 7 p. m.

Trabajo. Sea en un escenario o en una entrevista, a Debi Nova se le sale la experiencia por los poros. Desde hace casi 20 años su casa es Estados Unidos, en donde se ha codeado con la industria de la música directamente.

Para preparse, vino al país dos semanas antes del concierto, a fin de ensayar con su banda de músicos nacionales.

Debi Nova interpretará unas 20 canciones acompañada de su banda de músicos nacionales: Juanma Ugalde (Voodoo) en la guitarra, Guido Fernández (Voodoo) en el bajo, Juan Carlos Pardo (424) en la batería y Kumary Sawyers (Un Rojo) y Sharow Granera (Fuerza Dread) como coristas.

También se encuentra preparando una canción para una película nacional, es decir, se mantiene en contacto con los movimientos de la música en el país.

El público tico ha visto a Debi Nova en estadios (siendo telonera de Franco de Vita), bares (haciendo conciertos cortos para sus fans ) y festivales al aire libre (como el Festival Claro, en el 2014).

“Para este concierto quiero hacer algo que la gente disfrute mucho; simplemente voy a agarrar un poquito de cada parte de mi carrera, acompañada de una banda de músicos ticos; creo que va a estar increíble”, dijo.

¿Qué se puede esperar del repertorio?

Le pregunté a la gente por Twitter que cuáles canciones les gustaría escuchar, porque me daba mucha curiosidad (la mayoría le solicitaron canciones de Soy y Gran ciudad ).

“ Voy a tocar de mi disco Gran ciudad casi todas porque es el que estoy presentando, solo hay dos canciones del álbum que no vamos a tocar.

“De Soy , voy a tocar unas ocho canciones y de Luna nueva unas dos o tres...Tal vez un cover, por ahí (risas)”

Su primer concierto en solitario será en un auditorio, ¿por qué eligió el lugar?

Creo que cada lugar tiene su magia: un bar también tiene algo interesante, puede estar relajada o comiendo, pero el teatro te da es un espacio en el que la gente tiene que estar presente, invertir dos horas poniendo atención a lo que está en el escenario.

“Eso crea algo muy especial, porque todo el público conecta con los que están alrededor y con la música. He tocado en los dos ambientes, bares y auditorios, y me gustan los dos.

¿Quería acercarse un poco más al público costarricense?

Es un disco que grabamos en vivo y desde ese momento supe que no habría otra forma de presentar estas canciones al público y era necesario hacer un concierto en Costa Rica.

“Aquí vivo la mitad del tiempo, de aquí soy, me puse a pensar ¿cómo es posible que no hubiera hecho un concierto así en Costa Rica?

Desde que planteamos la promoción del álbum pensamos en este show y en el lugar y momento adecuado para hacerlo.

En el medio, usted tiene una posición de privilegio: es de las pocos artistas que está firmada por una disquera grande. ¿Cómo cambia eso el día a día de una artista?

Lo de la disquera llegó después de varios años de trabajar como independiente, de hecho Soy fue un álbum producido de manera independiente (luego distribuido por Sony).

“Doy gracias a Dios porque con o sin un contrato disquero he podido dedicarme a la música hace unos 19 años, escribiendo canciones para otros artistas, siendo corista muchos años y ahora puedo vivir de mis canciones, lo cual es maravilloso.

“Yo creo que una disquera es un gran apoyo y Sony ha sido increíble, me han apoyado miles, pero no les diría a los artistas que no tienen disquera que no se puede hacer sin una.

“Soy fue un disco independiente y creo que también se puede hacer (algo similar) sin una disquera.

“Hoy en día, hay muchas marcas que quieren invertir en contenido musical, yo espero que siga sucediendo; creo que las dos opciones son formas de financiar tu proyecto y sacar la música adelante.

¿Cómo es el día a día de ese proyecto, trabajar en la empresa de Debi Nova?

Bueno creo que todos los días son diferentes (risas). Mi intención es siempre hacer algo creativo a diario, me siento viva en el escenario, el estudio o ensayando.

Obviamente uno no puede hacer eso todos los días, pero yo trato de estar involucrada en algún proyecto musical o no –soy vocera de de la organización The Nature Conservancy– y también me gusta escribir canciones para algún proyecto.

Todo lo que surja a partir de ese trabajo, o los resultados que pueda tener, es algo fuera de tu control y como artista solo te queda crear.

Este año empecé a trabajar produciendo a otra artista y ha sido una experiencia súper interesante. Solo estar en el estudio, aunque no esté cantando, me hace feliz.

¿Qué nos puede contar de ella?

Es una chica de 19 años, Sammi Sánchez mexicana-americana, es un proyecto completamente pop y me encanta porque siento que yo estuve ahí a mis 19 años, buscando mi voz, entonces me gusta ser un apoyo en el estudio. Le estoy produciendo sus próximos dos sencillos –aún no puedo contar mucho–, pero espero que nos vaya súper bien.

¿En qué otros proyectos musicales se está involucrando?

Acabo de componer una canción para la película de Keylor Navas ( Hombre de fe ), que va a salir en diciembre. Eso fue un proyecto súper bonito porque bueno, ya todos conocemos la historia de Keylor, es súper inspiradora; pero también fue difícil lograr encontrar ese sentimiento que pudiera empoderar a la gente a seguir sus sueños.

“La canción fue producida por Ale Fernández y creo que la terminamos el viernes (29 de setiembre).

“Me gusta componer con un propósito, porque ya está el libreto escrito. Cuando compongo para un disco mío es como (risas) ‘¿por dónde comienzo?’ Es algo mucho más introspectivo y complejo.

¿Ese trabajo se nutre de su participación de The Nature Conservacy o las campañas sobre violencia de género?

Sí, creo que con todo lo que pasaron en el mundo, con las cosas que nos enteramos un día como hoy (atentado en las Vegas, 2 de octubre) uno se pregunta qué puede aportar y creo que como artista debo dar ese paso hacia adelante y dar un mensaje positivo. Lo que pasó en Estados Unidos es horrible, la verdad y uno no sabe ni qué hacer de eso.

”Uno se pregunta qué hacer y no sé, yo soy artista, vos sos reportero. Pero lo que podemos hacer desde donde sea es hacer bien el trabajo, trabajar siempre desde un lugar de amor.