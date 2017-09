Debi Nova, nominada al Grammy Latino: "Hice mi disco sin expectativas y ser reconocida me halaga"

Este martes 26 de setiembre Debi Nova se enteró de que, por segunda ocasión, su nombre apareció entre los nominados al Grammy Latino, por su tercer álbum, Gran ciudad.

Así, la tica de 37 años se une a Maribel Guardia y a la Orquesta Sinfónica Nacional, entre los artistas que representarán al país en la ceremonia de entrega, el próximo 16 de noviembre en Las Vegas.

Debi Nova no es ajena a estas galas. Hace dos años, cuando fue nominada a mejor álbum pop contemporáneo por el álbum Soy, fue elegida como presentadora de la premier de los Grammy Latinos, una gala previa a la ceremonia oficial.

De igual manera, en el 2014, fue parte de las voces que homenajearon a Joan Manuel Serrat cuando fue elegido Persona del Año del Grammy Latino.

Viva conversó con Debi Nova vía telefónica, acerca de su nominación, sus planes y el espectáculo que prepara en el Auditorio Nacional para el sábado 14 de octubre (los boletos ya están a la venta en eticket.cr y van de los ¢17.000 a los ¢40.000).

¿Dónde recibió la noticia de su segunda nominación?

En mi casa, en California. Aquí era temprano cuando lo anunciaron, pero me despertó la llamada de mi mánager, creo que fue como la tercera llamada (ríe), pero estoy muy agradecida. Gran ciudad (2017) cuenta un camino personal, es un disco que lo hice sin expectativas y ser reconocida de esta manera me halaga y me emociona mucho.

¿Participará este año de la gala?

Definitivamente, quisiera estar allá. Lo más bonito de ser parte de estas actividades es compartir con los otros artistas, uno se siente parte de una comunidad y por eso me encantaría estar allá celebrando.

Anteriormente, se postuló a mejor álbum pop y ahora, obtuvo la nominación como mejor álbum de cantautor. ¿Por qué el cambio de categoría?

Creo que Soy (2014) era un disco con elementos más pop, incluso de música electrónica y Gran ciudad fue diferente. Fue grabado todo en vivo y muy enfocado en la parte autoral; la intención del disco era plasmar algo muy puro, sin muchas ataduras, sin mucho recorte, quisimos simplemente grabar cada canción como nació.

"Yo diría que (Gran ciudad) es un disco menos pop y más de cantautor aunque para mí esos género se difuminan fácilmente (ríe) no podría decir si es más una cosa u otra, pero creo que por eso tiene sentido que esté nominado ahí."

Está nominada junto a Vicente García, con quien hizo una gira recientemente, ¿la sorprendió eso?

¡Sí, me encanta! A todos en la categoría los conozco muy bien, de hecho. He compuesto canciones con Alex Cuba y Erika Ender y ahora con Vicente he estado en un escenario. A Santiago (Cruz) lo conozco porque Mario Caldato (productor de Gran ciudad) y Franco de Vita también han trabajado con él, me gusta mucho en la categoría que estoy.

¿Qué viene ahora?

Este viernes (29 de setiembre) vamos a estar lazando el segundo sencillo del álbum que es No nos sobran los domingos. ¿Qué te puedo decir? ¡Es de mis favoritas! Uno quiere a todos sus hijos, pero esta es de mis predilectas.

¿Tendrá este sencillo un video?

Sí. El video saldría más adelante, ya en octubre, ojalá más cercano al concierto que estoy preparando en el Auditorio Nacional, que me tiene muy emocionada.

¿Qué nos puede adelantar de ese espectáculo?

Es una presentación de Gran ciudad, pero es mi primer concierto en solitario en Costa Rica, así que estaré tocando música de mis otros dos discos. Tocaré con mi banda de siempre: Juan Carlos Pardo, en la batería; Juanma Ugalde, en la guitarra, y Guido Fernández, en el bajo y además dos coristas, un tecladista.

"Quiero que la gente me acompañe a hacer ese repaso de mi carrera, va a ser bonito mostrar esas diferentes etapas."

¿Se ve ganando ese Grammy, acomodándolo en la casa?

¡Sí, ya lo visualizo! (ríe). Es importante tener la mente en positivo. Creo que ya estar nominada es un triunfo –y para mí el viaje en la música no se trata de ganar o perder–, pero claro que me encantaría llevarme ese honor.