Reguetonero Daddy Yankee pidió ayuda para Puerto Rico en CNN

Este lunes, el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee apareció en el canal estadounidense CNN para pedir ayuda para la isla, tras el paso del Huracán María.

"Nací y crecí en Puerto Rico. Todavía vivo en Puerto Rico, así que sé los problemas por los que estamos pasando", dijo en entrevista con la revista matutina New Day. "Es devastador. Nunca habíamos visto algo así. No hay electricidad, no hay comunicaciones, los hospitales no funcionan. La primera Dama me dijo que ya no tienen insulina", aseguró.

El cantante comparó las imágenes tomadas después del huracán con el video de su éxito Despacito, el cual fue grabado en San Juan de Puerto Rico, en el barrio La Perla.

"Ver las imágenes del video y compararlas con las imágenes que he visto hasta ahora. La Perla que conocía ya no está ahí", describió el cantante.

El reguetonero dijo que donó $100.000 a la iniciativa Feed America (Alimenta a Estados Unidos) y otros $100.000 para la Cruz Roja. Como parte de la entrevista, destacó la donación que hizo la artista Jennifer López de $1 millón.

Mientras estuvo al aire, el artista invitó a sus fans para que donaran agua y baterías. Daddy Yankee planea llevar las donaciones él mismo hasta Puerto Rico.

Asimismo hizo un llamado para que el gobierno estadounidense fuera más "proactivo" con sus ayudas.

"Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que todos se involucren", afirmó el cantante.

Puede ver el video completo con la entrevista de Daddy Yankee en el sitio en inglés de CNN.