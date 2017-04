El cantante de 'blues' Cuba Gooding (padre) falleció esta tarde

El cantante de soul y actor Cuba Gooding, padre del reconocido Cuba Gooding Jr., falleció esta tarde a la edad de 72 años.

Según informó el medio de comunicación TMZ, el cadáver del cantante del grupo The Main Ingredient fue hallado en su carro, precisamente, en el valle de San Fernando, California.

La policía sospecha que la muerte fue causa de una sobredosis ya que los agentes encontraron varias botellas de licor en el automóvil.

A Gooding se le recuerda por sus canciones Everybody Plays the Fool y Just Don't Want to be Lonely.











