Costa Rica Blues Festival: una fiesta internacional de música frente al mar

El sonido de las guitarras y el bajo, el olor a barbacoa y el movimiento del mar se reunirán en playa Potrero en un solo día que congregará a algunos de los mejores exponentes de blues en el mundo.

Este sábado 18 de febrero, en Guanacaste, se celebrará la sexta edición del Costa Rica Blues Festival, una oportunidad para escuchar distintos grupos del género y tener una probada de la cultura que rodea al blues .

Cuatro artistas norteamericanos y cuatro grupos nacionales se encargarán de poner la música en este festival, cuyo norte es apoyar a la comunidad de playa Potrero.

El festival se realizará de las 11 a. m. a las 11 p. m. del sábado en el Costa Rica Sailing Center. Allí se ubicará un campo ferial y una tarima que dará la espalda a la playa.

Las entradas se pueden comprar por $25 (unos ¢14.000) el día de la actividad o bien, en el mismo lugar previamente.

Este viernes puede adquirir los boletos en Coconutz Bar & Grill (Playas del Coco), Blue Moon Costa Rica (Tamarindo), The Smokin Pig BBQ (Potrero) y El Cuartel de la Boca del Monte (San José).

El encuentro será más que una fiesta de música, pues también es una oportunidad para ayudar a las comunidades que habitan en Potrero y Brasilito.

El organizador destaca que, aunque se realice en una playa del Pacífico costarricense, será como tener un pedacito de Estados Unidos en Costa Rica.

Plato fuerte. Como artista principal figura Diunna Greenleaf, vocalista y compositora, junto a su banda Blue Mercy, con la que se ha presentado en los principales escenarios para el blues en Estados Unidos y Europa. “Ella es una de las mejores cantantes de blues del mundo”, aseguró el organizador de la actividad, Mauricio Ledezma. “Su banda ganó el Blues Challenge, la competencia más grande del mundo; ha ganado un montón de premios”, agregó Ledezma.

Diunna Greenleaf es originaria de Houston, Texas, al igual que Ledezma y eso le da un toque especial a la invitación.

“La conocí en un festival allá en Houston y debo decir que en concierto ella es impresionante. También es una persona muy agradable”, compartió el organizador.

En el 2008, Greenleaf y su banda ganaron el Blues Music Award como mejor artista nuevo, gracias al álbum Cotton Field to Coffee House , lanzado ese mismo año.

Más. El cartel artístico del Costa Rica Blues Festival congrega algunos de los nombres más importantes del género en este momento.

A la programación se suman el guitarrista Chris Ruest, quien vendrá acompañado de su trío de blues y del famoso tecladista Gene Taylor.

“Ruest es un excelente guitarrista de Austin, Texas, y viene junto a Gene Taylor, uno de los mejores pianistas de blues .

”Él ha tocado con leyendas como T-Bone Walker, uno de los pioneros del blues ”, detalló Ledezma.

También de Austin vendrá The Jake Levinson Band, un cuarteto relativamente nuevo que el organizador calificó como “muy bueno y listo para despegar en los escenarios del blues ”.

Adicionalmente, estará el guitarrista Donnie Walsh, quien es pionero del blues en Canadá y repetirá en el Costa Rica Blues Festival. ¿La razón? Walsh tiene un apartamento en Potrero y cuando no está en el norte tocando con el grupo Downchild, toca en el país junto a The Leatherbacks.

Representando al talento local estarán los grupos Blues Devils –que Ledezma lidera–, Dr. Blues and the Novembers, Avenida Blues y 3 for Blues.

Historia. El primer Costa Rica Blues Festival se realizó en el 2008. Después de años de tocar en conciertos de blues y organizar otros, Mauricio Ledezma se dio a la tarea de hacer una actividad multitudinaria dedicada al género musical que ama.

“Soy tico, pero nací en Chicago y me crié en Houston, Texas”, explicó el organizador. “A varios gringos nos dio nostalgia por los festivales de blues de Estados Unidos y nos propusimos hacer algo similar en el país”, agregó.

Los primeros festivales se realizaron en el Club Cubano en Escazú. Leyendas del género como Guitar Shorty o Texas Johnny Brown, han formado parte del festival.

Ledezma describe la congregación de estadounidenses y las celebraciones como “un pic-nic” y “como un 4 de julio pero con música blues todo el día y las tradiciones de Texas, porque muchos de los gringos de acá (Potrero) somos de Texas”

Comidas tradicionales del estado de la estrella solitaria como cortes de carne y cerdo a la barbacoa y juegos tradicionales serán parte de la oferta.

El festival no se realizó durante tres años, después de que Ledezma se mudara a Guanacaste. Este cambio mudanza resultó en que el festival ahora apoye a las comunidades de Potrero y Brasilito.

La taquilla del sábado será donada a Abriendo las Mentes, una organización no gubernamental dedicada a promover la educación entre jóvenes y adultos de la zona.

“Al ser de beneficencia, algunos restaurantes de la zona nos donan desayunos, almuerzos y hasta hospedaje. El festival se ha transformado en un espacio para unir a la comunidad”, expresó Ledezma.

Cuando lleguen las 11 p.m. del sábado los asistentes se dispersarán viendo las estrellas sobre el mar, sabiendo que dedicaron un día a compartir, ayudar y disfrutar.











