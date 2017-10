Concurso de Piano María Clara Cullell recompensa el talento de seis pianistas

El primer lugar está lejos de ser la meta. Los jóvenes pianistas reconocidos esta semana por el IX Concurso Internacional de Piano María Clara Cullell asumen la experiencia en Costa Rica como otra etapa en su crecimiento.

El lunes, la Sala María Clara Cullell de la Universidad de Costa Rica (UCR) recibió a 30 pianistas de Latinoamérica –México, Cuba, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica–. El jurado evaluó a seis intérpretes en la categoría intermedia y a 24 en la categoría avanzada.

Al final, resultaron galardonados tres pianistas en cada una de ellas: tres muchachas en la categoría intermedia y tres varones en la avanzada. Los ganadores recibieron premios entre los $5.000 y los $1.000.

Este sábado 28 de setiembre, los pianistas participarán de un concierto de gala en el Auditorio Nacional (Museo de los Niños), a las 7 p. m. La entrada es gratuita.

Los pianistas avanzados

Además, de los premios oficiales, el jurado ofreció para los pianistas avanzados la participación en concursos internacionales en República Dominicana y Panama. Los ganadores principales de ambas categorías también participarán del Festival de Piano de Colorado, Estados Unidos, y participarán en un concierto para jóvenes intérpretes allí.

"Esperamos que tomen todo esto como una experiencia de aprendizaje para su desarrollo futuro. Nuestro trabajo fue encontrar a quienes pensamos tuvieron interpretaciones más prometedoras y pulidas", dijo la jueza Vanessa Latarche durante la presentación de los ganadores avanzados, maestra del Royal College of Music en Reino Unido.

El jurado premió en primer lugar al cubano Ahmed Alom Vega (18 años). El mexicano Daniel Ochoa (24 años) recibió el segundo lugar y el mexicano Alexis Martell (25 años) recibió una mención de honor.

"Esta es una sala en la que me siento muy cómodo tocando, este es un piano que responde muy bien. En cuanto al repertorio, es un concurso que deja mucho margen a la creatividad de que cada participante y eso me dio la oportunidad de crear un repertorio con el que me sentía muy cómodo", explicó el ganador Alom Vega.

Como parte de la dinámica del concurso, todos los pianistas del Concurso María Clara Cullell deben presentar tres piezas obligatorias: una pieza tica, una pieza catalana y una selección del repertorio clásico (esta vez debían elegir algo de Beethoven).

Durante la etapa eliminatoria, los ganadores tocaron la pieza Oleajes del costarricense José Mora Jiménez. Alom Vega fue reconocido como el mejor intérprete de esa composición.

Tanto Alom Vega como Martell fueron participantes en ediciones anteriores del certamen. Alom Vega concursó, durante el 2013, en la categoría intermedia y Martell, en el 2015, en su mismo nivel.

"Es interesante ver como uno avanza y como las otras personas también lo hacen. Compartir con tantas personas, y con tan buen nivel, la música... Eso es lo que más enriquece. Se aprende de todo: de los concursantes, los jueces y de tocar aquí, en Costa Rica", aseguró Martell.

Por otro lado, para Ochoa fue su primera vez en el país, en un certamen internacional y, también, su primer acercamiento a la música catalana. Para el pianista mexicano, el reto fue afinar su intepretación para tocar esa pieza obligatoria.

Este viernes, los jurados lo reconocieron como el mejor intérprete de esa categoría, por su interpretación de la música del español Isaac Albéniz (1890-1909). Ochoa describió la experiencia como una exigencia técnica e intelectual.

"Es un concurso particular porque no hay muchos concursos fuera de España que pidan una obra española obligatoria. Son obras llenas de muchos elementos mecánicos, técnicos y de estilo. El estilo es muy complicado porque tiene un dejo de música popular muy grande", dijo Ochoa. "Creo que los jueces valoraron mucho lo técnico y musical, pero también lo interpretativo. Eso es muy importante".

Talento que crece

En la categoría intermedia, tres chicas recibieron elogios por su trabajo. Las premiadas fueron la cubana Carolina Baños (de 16 años) con el primer lugar y la mejor interpretación de la pieza catalana, la chilena María Julia Mancero (17 años) con el segundo lugar, y la tica Melissa Ávalos (15 años) como mejor intérprete de la pieza costarricense.

Las pianistas coincidieron en que el concurso internacional es una oportunidad para conocer y entablar lazos con intérpretes extranjeros y, además, recibir guía del jurado.

"Esta experiencia fue un reto para mí. Los últimos días me dio mucho estrés, estuve muy tensa por las finales y fue un reto soportar los nervios y la presión. Aprendí que un músico siempre va a estar bajo presión y es importante aprender controlarlo", aseguró Ávalos. "En los concursos, uno se expone a un público conocedor: los profesores y los participantes. Como es un concurso continental todos tienen puntos de vista distintos y también en común. Es interesante aprender de todo eso", dijo Baños.

El Concurso Internacional de Piano María Clara Cullel se celebra cada dos años en la Escuela de Artes Musicales de la UCR, con participación de jóvenes intérpretes de todo el continente. La décima edición se realizará en el 2019.