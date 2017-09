Clásicos de Bob Marley revivieron al ritmo de la Orquesta Filarmónica

¿A qué suenan los más icónicos éxitos del gigante jamaiquino que sacudió el mundo al fusionarse con los acordes de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica?

Las casi 5.000 personas que asistieron al Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva la noche de este sábado probablemente compartan su respuesta: a libertad. Pura y genuina libertad.

Importó poco que fuera la cuarta vez que el espectáculo Songs of Freedom llegara al escenario: el público llenó la gradería del recinto, ubicado en La Guácima, como si fuera la primera fecha del tributo a Bob Marley y The Wailers.

"La Orquesta Filarmónica cada vez me asombra más", dijo Marvin Araya, director de la Filarmónica, al darle la bienvenida a los asistentes. "Realmente estoy muy orgulloso de la capacidad que tienen (los músicos) de cambiar de rancheras a Pink Floyd y a Bob Marley en segundos".

El espectáculo se presentó por última vez al público este sábado y le sacó el jugo a la voz del artista holandés Mitchell Burnings, ganador de The Voice Holanda. Burnings ganó amplia atención mundial gracias a la audición para este concurso por su impecable parecido vocal al difunto rey del reggae.

Pasadas las 7:30 p. m. comenzó a sonar uno de los más reconocidos éxitos del jamaiquino. Buffalo Soldier fue la primera probada del cóctel de recuerdos de una noche que invitó a bailar y a cantar a Parque Viva. Le siguieron éxitos como Waiting in Vain, Jamming, So Much Trouble in the World, Is This Love y Redemption Song.

"Nada me haría más feliz que lo vayan escuchando en la presa", agregó después Araya al invitar a comprar el disco que reúne todos los temas del espectáculo, lanzado por la orquesta este año. "El disco está planeado para que ustedes lo pongan aquí y lo terminen de escuchar en el peaje", bromeó.

La orquesta contó además con la participación del vocalista nacional Tipí Rogers (Marfil) y la artista Kumary Sawyers (Un Rojo Reggae Band).

Tras el intermedio, piezas como I Shot the Sheriff, Iron Lion Zion, Africa Unite y Get Up, Stand Up calentaron la fría noche en Alajuela. Una veintena de piezas repasaron la corta pero brillante carrera del artista jamaiquino, fallecido en Miami a los 36 años.

LEA MÁS: Mitchell Brunings: 'Bob Marley es el rey, nadie tiene que compararse con el rey'

Última presentación. Songs of Freedom se presentó por primera vez al público el 7 de marzo en el Teatro Melico Salazar. Debido a la alta demanda del público la productora decidió ofrecer dos fechas adicionales.

"Solo puedo decir que serán dos horas de una inyección directa de emociones a las venas del público. Es un concierto tan completo, tan lleno de buena energía, que es imposible que los asistentes no lo disfruten de principio a fin", le dijo Marvin Araya, director de la Filarmónica a Viva en agosto.

"Estoy realmente ilusionado con este concierto", había dicho Burnings en un comunicado. "Recuerdo la primera vez que me presenté junto a la Filarmónica, pues los nervios que sentí en ese momento eran enormes, pero me sentí súper respaldado por el sonido de esa orquesta tan maravillosa. Es un sueño hecho realidad el poder revivir ese sentimiento con el concierto".

"He recorrido varios países con una gira de conciertos, pero debo de decir que el público costarricense es único y especial. Tiene una energía realmente maravillosa, que me contagia por completo y hace que me entregue a ellos para entretenerlos y que disfruten de esta música tan especial", agregó el músico.

Cerca del cierre de la velada, que llegó a las 9:55 p. m. los movidos temas One Love y Get Up, Stand Up levantaron a los pocos asistentes que quedaban sentados.

"Esta es una noche especial", añadió el cantante holandés. "Todos estamos en Parque Vida por una misma razón: compartir el amor por la música de Bob Marley".

Could You Be Loved y No Woman, No Cry, fueron el broche de oro del setlist que demostró, una vez más, que no hay género que la Filarmónica no pueda dominar y que el mensaje de Bob Marley seguirá moviendo a generaciones.