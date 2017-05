Chris Cornell, cantante de Soundgarden y Audioslave, falleció a los 52 años

Célebre intérprete de 'Black Hole Sun' y 'Like a Stone'

San José

El cantante y compositor Chris Cornell, conocido como la voz principal de Soundgarden y Audioslave, falleció este miércoles 17 de mayo a los 52 años en la ciudad estadounidense de Detroit. Su representante, Brian Bumbery, confirmó la noticia a la agencia Associated Press (AP) este jueves en la madrugada.

A la 1:45 p.m., hora de Detroit, la agencia AP confirmó que la muerte de Chris Cornell fue un suicidio por asfixia. "Un inspector médico determinó que el cantante de Soundgarden, Chris Cornell, se suicidó en su habitación de hotel después de un concierto", informó la agencia de noticias. Este miércoles, Cornell interpretó un concierto en Detroit con Soundgarden antes de fallecer.

El cantante, nacido en Seattle y considerado una de las figuras clave del rock noventero, murió en Detroit, Michigan, al norte de los Estados Unidos. La banda estaba inmersa en el proceso de composición del primer disco de Soundgarden en cinco años.

Su representante calificó la muerte de "repentina e inesperada" y dijo que su familia había pedido respeto a su privacidad. Tenía dos hijas.

Nacido en 1964 en Seattle, Chris Cornell era una de las figuras más representativas del género grunge que, en los años 90, transformó el rock y lo llevó a un estilo sencillo, enérgico y confrontativo.

La banda Soundgarden, formada en 1984 por Cornell, el guitarrista Kim Thayil y el bajista Hiro Yamamoyo, fue una de las agrupaciones más influyentes de su generación. Su tercer disco, Badmotorfinger, lanzado en 1991, incluyó clásicos como Jesus Christ Pose, Outshined y Rusty Cage, piezas que redefinieron el panorama del rock en su momento.

Cornell contaba con una voz prodigiosa que otros músicos de la época aprovecharon para sus discos. El supergrupo Temple of the Dog produjo un disco homónimo muy reconocido en 1991, donde Cornell, con su amplia capacidad vocal, jugaba un rol definitivo.

En 1994, Soundgarden irrumpió en la conciencia del rock con el disco Superunknown, nominado al mejor disco de rock en los Grammy de 1995 y debutante en el primer puesto de la lista Billboard 200. Sencillos como Black Hole Sun y Spoonman llevaron a Soundgarden del nicho del grunge a la palestra del rock internacional.

La banda se separó en 1997, pero Cornell siguió con su carrera. En el 2001 lideró Audioslave, una banda que reunió a los miembros de Rage Against the Machine Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford. Juntos, alcanzaron éxitos masivos como Like a Stone y Show Me How To Live, pero se separaron en el 2007.

Luego, en el 2012, Cornell reunió a los miembros de Soundgarden para el álbum King Animal, pero sin el mismo éxito. También lanzó sencillos exitosos como solista, como Part of Me.

Cornell, barítono, tenía un prodigioso registro vocal que lo diferenciaba de otros cantantes de su época. Era capaz de mutar su voz en falsetos ligeros y acrobacias vocales inusuales en el rock.











