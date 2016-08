Chris Brown detenido tras ser acusado por agresión

Cantante estadounidense de nuevo en el ojo del huracán

Los Ángeles

El cantante estadounidense de hip-hop Chris Brown fue arrestado este martes por la policía de Los Ángeles que llegó a su mansión tras una llamada de emergencia de una mujer.

El teniente Chris Ramírez , portavoz de la policía de Los Ángeles, dijo a Los Angeles Times que los agentes estaban transportando Brown desde su casa en Tarzana hasta el centro de Los Ángeles , donde iba a ser reservado formalmente.

Previo a su detención, este martes en Instagram, el artista arremetió contra la policía que llegó a su mansión, tras una llamada de emergencia de una mujer.

La policía de Los Ángeles informó que oficiales de la división de homicidios y robos fueron a la casa del cantante luego de que una mujer pidiera ser auxiliada cerca de las 3 a. m. (hora local).

Horas más tarde, desde su casa, Brown publicó videos en Instagram en los que buscaba identificarse con el movimiento Black Lives Matter, que condena la violencia policial contra los negros.

"Tienen que parar con este juego en el que me presentan como el malo, como si me estuviera volviendo loco. No es así", indicó Brown en uno de los videos.

"Cuando consigan una orden para lo que necesiten hacer, van a entrar aquí (a mi casa) y no van a descubrir nada, idiotas. Son la peor pandilla del mundo, la policía", sentenció el artista.

De acuerdo con el canal de televisión NBC, la mujer que hizo la llamada informó a la policía que Brown la apuntó con un arma de fuego. Según el sitio web de noticias sobre celebridades TMZ, Brown le lanzó un bolso hacia la policía.

En junio de 2009, Brown fue condenado por agredir a su entonces pareja, la estrella pop Rihanna, quien sufrió lesiones faciales y se vio obligada a cancelar su presentación en los premios Grammy de ese año.

El cantante de éxitos como Run It! y Kiss Kiss, fue entonces sentenciado a cinco años de libertad condicional, a asistir durante un año a un programa de violencia doméstica y a cumplir 180 días de trabajo comunitario.

En 2014, se declaró culpable de haber agredido a un hombre frente a un hotel en Washington y fue acusado en enero de este año de agredir a una mujer en Las Vegas.

Información actualizada a las 6:38 p. m.