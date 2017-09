Chillax y Tapón le cantan a Costa Rica en su nueva producción conjunta

El resultado de la dupla que hicieron el grupo Chillax con Tapón fue pura energía y eso se demuestra en el entretenido video que grabaron en colaboración.

Living CR es el audiovisual que se grabó en diferentes locaciones del país con la finalidad de mostrar lo bueno de nuestro país y el Pura Vida. La letra y la música reflejan mucho el sentimiento del costarricense.

"Queremos que la canción sea un himno más fresco sobre nuestro país. Buscamos que la gente se enamore de nuevo de la idiosincrasia costarricense", comentó Diego.

La pieza es bien pegajosa y muestra a la perfección la identidad musical del grupo Chillax (conformado por los hermanos Diego y David Valverde, hijos del músico infantil Maromero). Tiene ukelele, banjo, saxofones, un sonido muy tropical. El productor de la pieza fue Alex Orozco.

"La idea era tener una mezcla muy urbana y la opción que pensamos de primero fue Tapón. Crecimos escuchando la música de Tapón, es un gran ejemplo para los artistas nacionales, no tiene rabo que le majen. Le enviamos la pieza y en minutos escribió el rap", agregó David.

"Si a mí me llega la canción al corazón le damos, en este caso fue algo muy natural porque el tema es buenísima. A mí me gustan las personas emprendedoras, con buena actitud y ellos tenían todo eso. La forma en que me lo pidieron y me hablaron fue muy buena, solo faltaba que la canción fuera buena y es buenísima", dijo Tapón.