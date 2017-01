Chepe Joven ofrecerá un fiestón electrónico que irá en ascenso

Se presentarán 10 DJ

El sol típico de la época se fusionará con los DJ que, a partir de las 10 a. m., pondrán a calentar el festival Chepe Joven este domingo 29 de enero, en paseo Colón.

Esta será la cuarta edición de la actividad electrónica que se realizó por última vez en el 2013, obteniendo una asistencia de 20.000 personas, cifra que, según el productor Lawrence Castro, esperan igualar este domingo.

El festival gratuito se extenderá por primera vez hasta horas de la noche, finalizando aproximadamente a las 7 p. m.

El paseo Colón albergará a todas esas almas sedientas de música y sana diversión. Para asistir no importa la edad, sino la disposición para aprovechar la fiesta que ofrecerá Chepe.

Chepe joven es organizado por la Municipalidad de San José, entidad que prometió seguir realizando el evento anualmente, según dijo Castro.

En esta oportunidad la marca Pepsi se encargará de aportar los fondos para montar en el paseo Colón una tarima con “sonido e iluminación de primer nivel, pantallas gigantes y shows ”.

Talento. Castro, quien también es uno de los DJ participantes (conocido como Lawrence Casal) de la actividad musical, detalló que la intensidad con la que toquen los DJ nacionales e internacionales será ascendente.

Es decir: los DJ irán tocando cada vez más fuerte con el pasar de las horas.

El talento internacional encargado de hacer al público vibrar son el DJ y productor europeo Acejax, quien se ha dado a conocer principalmente por sus extensas giras mundiales, y el DJ inglés Instamix.

Los costarricenses Manu Unko, Mason Dunn, Le Roi Carmona, Macho Ibérico & Meli Rodríguez, Jeff Brenes, Chrizz Cooper, Échele Miel y Lawrence Casal, también harán lo suyo en paseo Colón.

“Para la selección de los DJ tomamos en cuenta lo que el mismo público sugiere: se pregunta en redes sociales. Los mezcladores participantes tienen liderazgo”, dijo Castro.

Seguridad. Al ser un evento con un público meta joven, en el que participan menores de edad, el ayuntamiento josefino junto con la producción tomaron una serie de previsiones para asegurar el bienestar de los asistentes.

“Nosotros siempre estamos considerando la seguridad en cuanto a los accesos. Habrá tres puntos en los que cada persona que ingrese va a ser requisada para evitar el ingreso de alguna sustancia ilícita. No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas ni botellas de vidrio. Se podrán ingresar bebidas sin alcohol en botellas de plástico y alimentos”, detalló el productor.

Aunado a ello, contarán con un despliegue policial que incluye a 60 oficiales de seguridad privada, 100 de la policía municipal y un grupo de funcionarios de la Fuerza Pública a lo largo y ancho de todo el perímetro en el que se realice la actividad.

También habrá presencia de tres ambulancias prehospitalarias en caso de que los asistentes requieran de atención médica.

El ingreso de cámaras y sombrillas está permitido.

Paseo Colón permanecerá cerrado desde el Centro Colón y hasta Pizza Hut, desde este sábado a las 10 p. m. y hasta la madrugada del lunes.

Estos son los horarios en los que se presentarán los DJ: De10 a.m a 11:15 a.m., Manu Unko. De 11: 15 a.m. a 12 p. m., Mason Dunn. De 12 p. m. a 12:45 p. m., Le Roi Carmona. 12: 45 p. m. a 1:30 p. m., Macho Ibérico & Meli Rodríguez. 1:30 p. m. a 2: 15 p. m., Jeff Brenes. 2: 15 p. m. a 3 p. m., Chrizz Cooper. De 3 p. m. a 3:45 p. m., Instamix. De 3: 45 p.m. a 4:30 p.m., Échele Miel. 4: 30 p. m. a 5:15 p. m. Lawrence Casal. 5: 30 p. m. a 7: 00 p. m., Acejax.