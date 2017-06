Chayanne defiende su incursión en el reguetón

México

Elmer Figueroa mira a través de la ventana la enorme bandera que, no muy lejos, ondea afuera del Auditorio Nacional. Antes de la entrevista atiende el teléfono, manda abrazos, se ríe y platica brevemente que ya está en México.

"Y no es que trabaje, es que si sacas una canción tienes que... no quiero decir defenderla pero sí que siempre debes tener la ilusión de que estás sacando algo que hiciste con cariño y hacer lo que tienes que hacer", platica a propósito del lanzamiento de un nuevo sencillo que tiene el ritmo de moda, ese que se llamaba reguetón pero que ahora se denomina urbano.

Al mismo tiempo se ocupa en preguntar si las luces están bien para que la fotógrafa tome sus imágenes y en dos movimientos deja todo listo para que ninguno padezca por demasiada o poca luz.

La canción de la que habla es Qué me has hecho, tema que canta con Wisin y que es su segunda incursión en el reguetón. La anterior fue Humanos a Marte, colaboración con Yandel.

LEA TAMBIÉN: Wisin: 'Si vas a una fiesta y no ponen un reguetón, no es rumba'

"Es esa libertad que te da el pop de hacer fusiones con otros ritmos, de hacerlos más urbanos", dice y recuerda que cuando el rock estaba muy presente en América Latina él también incursionó en el género como ahora lo hace con el reguetón, pero éste último lo siente orgánico.

"En los pocos años que llevo en la música (risas) he tenido la libertad de estar en todos los géneros siempre y cuando yo lo sienta congruente conmigo", explica. Pone como ejemplo la música flamenca, con la que tiene una relación familiar. "Si es flamenco puedo hacer un homenaje, no es mi estilo de música pero he visto desde chiquito esta música con mi mamá, que en paz descanse. He estado en España muchas veces entonces me identifico y la disfruto, si es tango lo mismo, si es ranchero también, porque en alguna ocasión ya he cantado El Rey... pero es más como un homenaje".

Desde su punto de vista, siempre habrá variedad de música y es el público quien decide qué quiere escuchar y cómo quiere hacerlo.

"Hay canciones que pueden ser un poquito más fuertes, hay temas que pueden ser completamente distintas a tus principios y así pasa en todos los géneros, no solamente en el reguetón", dice a propósito de la polémica que rodea a las letras del género urbano por su alto contenido erótico.

"Así pasó con el comienzo de la salsa, también lo veían como algo que era sólo para un sector. Yo lo que hago es que me voy por ese lado de cuidar la letra, no voy a dejar de cantar mis baladas pero con un sonido actual que le llegue a ese sonido que estamos viviendo hoy", recordó.

Transformación

Su música, contó, ha ido cambiando con los años, con los días. Y lo que canta está relacionado siempre con sus situaciones de pareja, sus amistades, y por eso mismo hay canciones con las que, con el paso del tiempo, se va identificando menos o por el contrario.

"Lo que siempre tienes que tener es el corazón joven. Mi papá decía: 'Cuando me veo al espejo es que sé que los años han pasado porque mi mente y mi corazón son los mismos'. Como que nos quedamos en un mismo lugar, pero sí hay canciones para ti, por eso escoges cuál es la que tu consideras que puede aportar algo a tu carrera o incluso a tu personalidad".

Con una vida tan ajetreada en la que toma vuelos, canta y va de país en país, Chayanne también lamenta no tener tanto tiempo para conocer más propuestas musicales tradicionales de cada país, pero no descarta que algún día se tope con géneros completamente nuevos a los que también se sume.

"La música que es cultura nunca va a desaparecer, la música que es tradición no va a desaparecer, la música ranchera, uno nunca sabe dónde va a penetrar".

Con esa certeza, Chayanne se siente, según dice, a gusto con lo que hace.